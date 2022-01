Jahresbilanz 2021 der Peniger Feuerwehren: Mehr Brände an Gebäuden

Penig/Langenleuba-Oberhain

Zu 91 Einsätzen wurden die acht freiwilligen Feuerwehren des Gemeindegebietes Penig im zu Ende gegangenen Jahr gerufen. Dabei ging es 60-mal um technische Hilfeleistungen, einmal weniger als zuvor; darunter 14 Verkehrsunfälle (teils mit Menschenrettung) und 13 Sturmschäden. Zudem rückten die Kameraden zum Löschen von 18 Bränden aus, zwei mehr als 2020.

Beim schwersten am Heiligabend in Wernsdorf kam trotz aller Bemühungen die 98-jährige Bewohnerin eines Hauses ums Leben. Ein Feuerwehrmann aus Penig erlitt dabei schwere Verletzungen.

Brände, Unfälle, Sturmschäden

„In Erinnerung bleiben gerade die Bilder mehrerer Brände. Insgesamt allein sieben Gebäude oder Wohnungen waren betroffen, so viele wie seit Jahren nicht mehr“, sagt Stadtwehrleiter Thomas Cramer in seiner Jahresbilanz. Das Gros der Einsätze, 74 nämlich, schulterten die Ehrenamtlichen der Peniger Wehr. Dazu rückten Langenleuba-Oberhain neunmal und Niedersteinbach achtmal aus. Mit nur drei Einsätzen war es für die Obergräfenhainer verhältnismäßig ruhig.

Elfmal mussten Wehren der Kommune auf der Autobahn 72 helfen. Stark gefordert waren die Kameradinnen und Kameraden während eines Herbststurmes im Oktober. Um diese Einsätze zu koordinieren und die Rettungsleitstelle zu entlasten, wurde erstmals die von Penig und Lunzenau gemeinsam installierte Befehlsstelle genutzt.

Investitionen in Oberhain und Niedersteinbach

„Als Meilenstein betrachten wir die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes durch die Stadt“, sagt Thomas Cramer. Die größten Investitionen sollen in den nördlichen Ortsteilen passieren: in ein neues Löschfahrzeug für Langenleuba-Oberhain und das Depot dort sowie in die Ertüchtigung der Löschwasserversorgung in Niedersteinbach und Oberhain; es sollen Zisternen und Löschteiche gebaut werden.

„Eine positive Entwicklung gibt es in der Nachwuchsförderung mit der Kinderfeuerwehr in Obergräfenhain und den Jugendfeuerwehren in Langenleuba-Oberhain und Obergräfenhain.“ Die Oberhainer Jugendwehr plant, im Juni ihr zehnjähriges Bestehen zu feiern – so die Pandemie es zulässt.

Aktiven Abteilunge stabil besetzt

In Summe zählten die Peniger Wehren 317 Angehörige. Die aktiven Abteilungen sind mit 153 Männern und 22 Frauen stabil besetzt. Mit dem vorhandenen Personal könne die Einsatzbereitschaft unter normalen Umständen uneingeschränkt gewährleistet werden, so Cramer. Die Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Penig, bei der der Rechenschaftsbericht vorgelegt wird, ist auf Ende März terminiert.

Von Ekkehard Schulreich