Jahresbilanz: Feuerwehr über Geithain hinaus gefragt

Weniger Einsätze, aber höherer Aufwand: Die Freiwillige Feuerwehr Geithain – Narsdorf, Rathendorf und Ossa sind nicht eingerechnet – rückte 2020 insgesamt 60-mal aus, um zu löschen, nach Verkehrsunfällen zu helfen, den Rettungsdienst zu unterstützen, Brandmeldeanlagen nach Auslösung zurück zu stellen. Im Jahr zuvor waren die Ehrenamtlichen sogar 75 Mal gefordert. Vor einem halben Jahrzehnt war die Zahl der Alarme nur halb so hoch. Was im zurück liegenden Jahr die Sache aufwendiger machte, war Corona. Zu Pandemie-bedingten Ausfällen kam es nicht, doch die Ausbildung war nur zeitweise und dann eingeschränkt möglich.

Corona bremst die Ausbildung

„Natürlich achten wir auf die Hygiene-Regeln, um die Kameraden nicht unnötig gesundheitlichen Risiken auszusetzen. Aber körperliche Nähe lässt sich Einsatz nicht permanent vermeiden“, sagt Stadtwehrleiter Marco Christen. An Corona erkrankt sei keines der Mitglieder, und auch in Quarantäne hätten sich nur Einzelne begeben müssen: „Wir waren immer handlungsfähig.“ Was zu kurz gekommen sei, sei indes die Ausbildung. Zwischen den beiden Lockdowns habe man im Sommer in Gruppen geschult. „Ausbildung ist unverzichtbar. Wir müssen mit der Technik vertraut sein. Wer uns ruft, erwartet professionelle Hilfe.“ Mit Bad Lausick und Frohburg, mit denen Geithain einen Ausbildungsverbund bildet, wird bereits an den nächsten Lehrgängen geplant, die im Frühjahr starten sollen.

Der Brand in einem Mietshaus in Geithain-West sorgte im September für einen Großeinsatz der Feuerwehren und Rettungskräfte. Quelle: Jens Paul Taubert

Kellerbrand in Geithain-West mit Verletzten

Größter Einsatz der Geithainer Ortswehr war der Brand im Keller eines Mietshauses in der Friedrich-Fröbel-Straße. Parallel zur Brandbekämpfung mussten die Bewohner aus dem verqualmten Gebäude gebracht werden; drei Mieter erlitten Rauchvergiftungen. In der Peniger Straße sorgte angebranntes Essen für ein Feuer. In Nauenhain war eine Scheune betroffen. Rätselhaft waren zwei Alarmierungen vor und nach Weihnachten. Da sollte auf der Autobahn ein Baum brennen. Zwar lohten in beiden Fällen Bäume, aber ein paar Meter abseits, einmal nahe Syhra, einmal einer in Richtung Prießnitz.

Ein brennender Pkw auf der Autobahn 72 zwischen Geithain und Borna-Süd beschäftigte die Kameraden im Juni. Quelle: Feuerwehr Geithain

Hilfen für Rettungsdienst nehmen zu

In 14 Fällen halfen die Ehrenamtlichen nach Verkehrsunfällen, darunter mehreren auf der Autobahn 72, wo sie mit der Frohburger Feuerwehr zusammen wirken. 18 Mal wurde jenseits der Stadtgrenzen geholfen. Meist war die Drehleiter gefragt, so in Rochlitz und in Bad Lausick. „Was zunimmt, sind nicht nur überörtliche Einsätze, sondern auch Türnotöffnungen und Tragehilfen für den Rettungsdienst“, sagt Christen. Die Geithainer Ortswehr kann auf 44 Aktive, darunter fünf Frauen, zurück greifen. Die Alters- und Ehrenabteilung zählt acht Köpfe. Die Jugendwehr ist mit 30 Mitgliedern sehr stark; immer wieder wechseln einige in die aktive Wehr, wenn sie ihre Grundausbildung absolviert haben.

In Ossa brannten zweimal Pkws

Neben den Geithainern war die Ortswehr Ossa mit neun Einsätzen am Stärksten gefragt. In zwei Fällen musste sie Pkw-Brände löschen; die ungeklärte Brandserie im Dorf setzte sich so im Februar und Mai fort. Die Narsdorfer Wehr kam auf sechs, die Rathendorfer auf fünf Einsätze. Gemeinsam bekämpften sie unter anderem einen Ödland-Brand in Narsdorf und ein Stoppelfeuer in Ossa.

Bedarfsplan will Schlagkraft erhöhen

„Personell sind wir gut unterwegs“, sagt der Stadtwehrleiter Marco Christen mit Blick auf die Gesamtstärke der vier Wehren. Die Tageseinsatzbereitschaft sei durch die Geithainer gesichert. Wenn für die Wehren Narsdorf und Rathendorf – so wie es der demnächst zu beschließende Brandschutz-Bedarfsplan vorsehe – ein gemeinsames modernes Depot errichtet würde, wäre das eine große Unterstützung: "Ein solcher Stützpunkt hätte Potenzial, auf das wir auch tagsüber zurück greifen könnten."

