Jetzt gibt es Impftermine in Kohren-Sahlis und Frohburg

Bislang bot in der Region nur die Stadt Geithain in ihrem Bürgerzentrum Impftermine an. Jetzt zieht Frohburg nach. Impfen lassen können sich Intessenten am 8. und 9. Dezember im Haus der Begegnung in Kohren-Sahlis und am 14. Dezember im Bürgerzentrum am Frohburger Markt. Das Mobile Impfteam des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land ist an diesen drei Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr vor Ort.

Termine müssen nicht vereinbart werden. Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Impfausweis sind mitzubringen. Es werden Erst- und Zweit-, aber auch Boosterimpfungen durchgeführt. Angeboten werden laut DRK die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

Das sind noch einmal die Geithainer Bürgerhaus-Termine: 9. und 10. Dezember, 9 bis 17 Uhr.

