Jobsuche mit Kind soll nicht zum Hürdenlauf werden

Grimma

Für viele Mütter ist die Jobsuche eine besondere Herausforderung. Gerade nach einer längeren Pause haben die Betroffenen vor allem ein Problem auf dem Schirm: Wie lassen sich Familie und Beruf miteinander verbinden? Antworten darauf gab eine Informationsbörse der Agentur für Arbeit Oschatz und des Kommunalen Jobcenters (KJC), die am Donnerstag im Grimmaer Rathaussaal stattfand.

Informationen aus erster Hand

„Das Angebot richtet sich vor allem an Betroffene, die Nachwuchs und Beruf vereinbaren müssen“, erklärte Volkmar Beier, Sprecher der regionalen Arbeitsagentur. Dazu hatte man sich über 20 Aussteller eingeladen, die verschiedenste Unterstützungsangebote präsentierten. „Wir haben bei der Veranstaltung weniger den Fokus auf Arbeitgeber gelegt, die nach Mitarbeitern suchen“, sagte Gert Hütel, Beauftragter für Chancengleichheit beim KJC. „Vielmehr sollen die Leistungsempfänger aus erster Hand erfahren, was ihnen helfen kann, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.“

Zur Galerie Im Grimmaer Rathaussaal gaben 20 Aussteller Tipps, Hinweise und Angebote

Dazu gehörte unter anderem ein Stand des Jugendamtes. Mitarbeiterin Annett Pöhnert gab hier Auskünfte, wie die Behörde die Jobsuche flankieren kann. „Die wichtigste Frage, die sich stellt, ist die nach einem Betreuungsplatz.“ Einer Mutti habe sie bereits einen wichtigen Tipp geben können. „Manchmal hilft schon der Hinweis auf eine Nachbarkommune, in der es weniger Engpässe in Krippe oder Hort gibt als im Heimatort.“ Das Jugendamt habe außerdem einen Überblick darüber, wo im Bedarfsfall Integrationsplätze zur Verfügung stehen.

Jobangebote zum Mitnehmen

>> Lesen Sie auch: Gleitzeit als Einstiegsmodell

Die Auswahl an weiteren Informationen war breit gefächert. Bildungsträger wie die SBH Südost oder das Bildungs- und Sozialwerk Muldental kamen mit Interessenten ins Gespräch. Auskünfte zum möglichen Arbeitsweg per Bus oder Bahn gab der Mitteldeutsche Verkehrsverbund. „Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen“, berichtete Lisa Neumann aus Markranstädt. Deshalb spiele der Arbeitsort schon eine entscheidende Rolle, so die junge Frau. Um die Unterbringung ihrer zwei Jungs sei ihr hingegen nicht bange, versicherte Lisa Neumann. „Das klappt schon in Markranstädt.“ An einer Jobwand deckte sich die Mutter mit aktuellen Angeboten ein, die per Kärtchen zum Mitnehmen aushingen. Auch Renate Speck aus Colditz war dankbar für Anregungen, die sie bei der Jobzentale des Landkreises fand. „Da könnte schon was dabei sein“, berichtete die Mittvierzigerin. Für welche Branche sie sich interessiert? „ Arbeit ist Arbeit", lautete ihre Antwort.

Mehr Flexibilität in der Arbeitszeit

Etliche Arbeitgeber, meinte Volkmar Beier, könnten zunehmend nicht mehr auf junge Mütter oder auch Väter verzichten: „Es gibt immer mehr Firmen, die flexible Arbeitszeitmodelle praktizieren oder mobiles Arbeiten ermöglichen – auch im Landkreis Leipzig.“ Zudem würden es sogenannte Mutti-Schichten im Gesundheitswesen oder der Pflege den Frauen erlauben, noch genügend Zeit für den Nachwuchs zu haben. Auch Jobanzeigen werden inzwischen passend auf den Bedarf junger Familien zugeschnitten. Geworben wird mit „familienfreundlichen Frühschichten“ oder Teilzeitjobs.

>> Mehr zum Thema: Mütter zwischen Kita und Elternzeit

Von Simone Prenzel