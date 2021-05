Jugend im Landkreis Leipzig stärken, um durch die Pandemie zu kommen

Bad Lausick

Justa steht für „Jugend stark machen“: Noa Anwand möchte unter diesem Motto Heranwachsende zusammen bringen und vernetzen. „Wir wollen über das reden, was ihnen auf dem Herzen liegt, wollen über Demokratie streiten, uns gegen Diskriminierung und für Gerechtigkeit einsetzen“, sagt die 19-Jährige, die bis zum Sommer ein Freiwilliges Soziales Jahr Politik (FSJ) beim Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig absolviert. Justa ist das Projekt, was sie über Monate entwickelt. Auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick soll es dazu vom 2. bis 4. Juli ein Jugendcamp geben.

Angebote gerade auf dem Land wichtig

„Ich stehe mit verschiedenen Initiativen in Kontakt. Es gibt viele, die sich einbringen möchten“, sagt Anwand, die in Geithain aufwuchs und jetzt in Leipzig lebt. Ihr ehrenamtliches Jahr sieht sie als intensive Vorbereitung für das Studium, das sie anschließen möchte: Soziale Arbeit. Der Bereich, in dem sie später beruflich tätig sein möchte, denn: „Gerade im ländlichen Raum ist es sehr wichtig, dass es Jugendarbeit als Angebote gibt.“

Für den Kinder- und Jugendring ist Noa Anwand eine Bereicherung. Seit einem halben Jahrzehnt bietet der Verein in Bad Lausick, wo sich die Geschäftsstelle und mit der Rollschuhbahn ein großzügiges, zentral gelegenes Areal für verschiedenste Aktivitäten befinden, FSJ-Plätze an. „Noa ist ganz nah dran an unseren Zielgruppen. Sie bereichert unser Team“, sagt Andreas Rauhut, der die Geschäftsstelle leitet. Alle, die bisher hier ein FSJ absolvierten, seien der Arbeit mit Heranwachsenden treu geblieben, hätten entsprechende Studienrichtungen gewählt.

Vor der Bundestagswahl gibt es ein Forum

Obwohl Corona seit November zu Homeoffice zwingt, hält Noa Anwand engen Kontakt zu vielen Gruppen. „Wir treffen uns regelmäßig zu Zoom-Meetings“, sagt sie. Zudem habe sie Zeit für konzeptionelle Arbeiten an ihrem Projekt. Darüber hinaus kümmert sie sich um den Jugendfonds, der Jugendinitiativen zur Verfügung steht. Im Vorfeld der Bundestagswahl plant sie ein Forum, in dem Jugendliche in Kontakt mit den Direktkandidaten der Region für den Bundestag treten können.

Jungendliche aus dem Landkreis Leipzig, die am Projekt „Justa“ teilnehmen möchten, können sich bei Noa Anwand unter fsj-politik@kjr-ll.de melden.

Von Ekkehard Schulreich