Jugendfeuerwehr Ossa feiert ihr 20-Jähriges

Geithain/Ossa

20 Jahre Jugendfeuerwehr ist schon ein würdiger Anlass zum Feiern. Und für ihr Fest am Wochenende, das bereits am Freitagabend mit einer Festveranstaltung und einem Kinoabend begann, haben sich die Feuerwehrleute aus Ossa einiges einfallen lassen.

Jugendfeuerwehr mit Spaß und Wettkampfeifer

„Die Jubiläumsfeier haben wir für die jungen Leute so ausgerichtet, dass sie bei den vielen Aktionen neben dem Wettkampfeifer auch ihren Spaß haben“, hob Jugendwart Sören Petzold hervor. Dass am Sonnabend aus dem wolkenverhangenen Himmel ständig Regen fiel, hielt die jungen Akteure nicht ab, im Freien, beim Zielspritzen und Parcours-Laufen nach besten Platzierungen zu streben.

Besonders das Einfädeln eines am Greifarm eines Minibaggers hängenden Gewichtes, welches durch einen Faden auf mehrere Zentimeter Abstand gehalten wurde, in ein darunter liegendes Rohr, sah der Feuerwehrnachwuchs als Herausforderung an, die er letztlich auch meisterte.

Geschicklichkeit und Genauigkeit war am Minibagger gefragt. Quelle: René Beuckert

Vor dem Regenwetter etwas geschützter, forderten die Aktionen an den einzelnen Ständen die Jugend heraus. Spannung herrschte am mannshohen, aus Holzklötzen aufgebauten Turm. Die Klötzchen wurden einzeln herausgezogen, bis das Bauwerk nur noch von wenigen Elementen getragen wurde und dann mit Getöse umfiel.

Wasserwacht hilft beim 20-Jährigen

Christian Kretzschmar von der Wasserwacht sagte: „Ich habe mir einige Abenteuer für die Kinder und Jugendlichen zu ihrem Jubiläum einfallen lassen. In unserem Dorf gibt es noch einen gewissen Zusammenhalt. Als mich mein Nachbar Sören Petzold ansprach, ob ich einen Beitrag für das Fest leisten kann, sagte ich spontan zu. Da wir von der Wasserwacht selbst solche Aktionen für den Nachwuchs auf die Beine stellen, sind für das Jubiläum der Jugendfeuerwehr jene ausgewählt worden, die ihnen genauso Spaß bereiten.“

Und tatsächlich, wer die Kinder und Jugendlichen beobachtete, der sah: Sie waren mit Feuereifer bei der Sache, spornten sich bei den Spielen gegenseitig lautstark an und eiferten um die Wette.

„Wir sind eine starke Mannschaft“

Tabea Petzold von der Jugendfeuerwehr meinte denn auch, dass sie die Kameradschaft und den Wettstreit mit den anderen mag. „Wir sind eine starke Mannschaft“, betonte sie. Piara Trölitsch fand besonders Gefallen an den Spielen zum Jubiläum, weil daran alle ihren Spaß hatten.

Zur Unterhaltung am Samstagabend hatten sich die Kinder und Jugendlichen lustige Märchendarbietungen einfallen lassen, an denen sie seit Wochen geprobt hatten.

Von René Beuckert