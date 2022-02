Jugendliche setzen Ideen um: Bad Lausicker „Rolle“ wird ausgebaut

Bad Lausick

Sobald die Bad Lausicker „Rolle“ wieder normal öffnen kann, soll der Ausbau des Skate-Parks fortgesetzt werden. Gemeint ist das vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig (KJH) an der Glastener Straße betriebene Freizeit-Areal.

„Die erste Rampe konnten wir noch im Oktober in Betrieb nehmen. Jetzt geht es darum, die Grundfläche zu betonieren, damit wir weitere Rampen bauen und installieren können“, sagt Cornelia Klingner vom Flexiblen Jugendmanagement. Das Team freue sich über jede Art von Unterstützung.

Bad Lausick: Fest auf der „Rolle“ wird nachgeholt

Bereits seit einem Jahrzehnt wird die Alte Rollschuhbahn, die der KJH von der Kommune in Erbbaupacht genommen hat, für die Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Das Fest zum Zehnjährigen 2021 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Es wird am 16. September nachgeholt, ist jetzt der Plan.

Apropos Pandemie: „Wir wollen unter dem Motto ,Jugend trotzt Corona‘ den Austausch miteinander fortsetzen darüber, wie es den Heranwachsenden in dieser besonderen Zeit geht, welche Bedürfnisse sie haben, wo sie besonderen Handlungsbedarf sehen“, sagt Klingner. Die Ergebnisse sollen in einer Veranstaltung vorgestellt werden.

Förderung über das Jugendforum möglich

Ein wichtiger Punkt für Jugendinitiativen: Über das Jugendforum für lokale Partnerschaft stehen auch in diesem Jahr 10 000 Euro bereit, mit denen verschiedene Projekte gefördert werden können. „Jugendliche haben die Möglichkeit, ihre Freizeit zu gestalten und sich einzubringen in ihren Wohnort. Dazu können sie diese Mittel nutzen.“

Grimma: Stadt-Erkundungen per Tablet

Eine „Tablet-Rallye“ wollen Heranwachsende in Grimma entwickeln. Dabei werden sie vom Flexiblen Jugendmanagement unterstützt. „Die Rallye soll zu Lieblingsorten in der Stadt führen, aber auch zu Ecken, die s gern verändern möchten. Daran lässt sich sogar in Zeiten arbeiten, in denen man sich nicht treffen kann“, sagt Klingner.

Die Erfahrungen in der digitalen Aufbereitung, die dabei gesammelt werden, werde man bei anderen Vorhaben nutzen. Zudem unterstützt das Jugendmanagement in Grimma einen im Mai geplanten Jugendaustausch mit den Partnerstädten Weingarten (Baden-Württemberg) und Bron (Frankreich).

Von Ekkehard Schulreich