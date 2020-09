Frohburg/Kohren-Sahlis

„Her mit dem schönen Leben?!“ heißt eine neue Ausstellung im Töpfermuseum Kohren-Sahlis. Sie stellt Ideen für eine bessere Gesellschaft vor, die Heranwachsende entwickelt haben. Eine wundersame Pflanze haben zwölf Jugendliche im Alter von 15 bis 23 Jahren ersonnen: die „Gender Meltingpot“. Verarbeitet zu einem köstlichen Gebäck, werden all unsere Vorstellung von den Unterschieden der Geschlechter aufgehoben. Das Gegenüber kann als einzigartiges Individuum entdeckt werden, ganz neue Ideen des Zusammenlebens und der Zukunftsgestaltung können so entstehen. Die Ausstellung ist wie eine Baustelle gestaltet – nach dem Motto: Wir bauen Zukunft. Viele Dinge und Ideen, die das Leben vereinfachen und bereichern sollen, entstanden in fünf Workshops.

Demokratische Grundwerte vermitteln

„Wir wollten mit den jungen Menschen Zukunftsvisionen aufgrund von demokratischen Grundwerten entwickeln und überlegen, was man braucht, um die zu verwirklichen“, sagt Projektkoordinatorin Laura Rieger vom Netzwerk für demokratische Kultur. Themen waren Geschlechterbilder, Umwelt, Kulturelle Identität, Soziale Gerechtigkeit, Freiheit versus Sicherheit, EU versus Nation, soziale Beziehungen. Die Aufgabe der Gruppen war, nicht nur über Ideen für eine visionären Gesellschaft nachzudenken, sondern auch ein zentrales Produkt zu entwerfen, das bei der Umsetzung helfen könnte. So entstanden der Robbyman, das Soli-Happy-Meal und die Konsequenz-Brille, die zeigt, wie sich Entscheidungen in der Zukunft auswirken. Erfunden hat diese Brille jene Gruppe, die sich mit dem Thema „Freiheit versus Sicherheit“ beschäftigte.

Jugendliche wollen sich einbringen

„Das Projekt hat mir gezeigt: Jugendliche wollen die Welt verändern und sind bereit, an der demokratischen Gesellschaft mitzubauen“, so Rieger. Die Produkte sind zwar „Träumereien", aber sie regen an, über die Zukunft und den eigenen Beitrag nachzudenken. Mit den vielen Begleitmaterial zum Mitnehmen kann man zu Hause weiter an den Ideen spinnen.

Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Peter Ruf