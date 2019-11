Jugendrotkreuz sammelt Schulmaterial für Kinder im Kongo

Geithain

Dass demnächst in Roda ein großer Fracht-Container mit Hilfsgütern für Kongo beladen werden kann, ist vor allem dem Jugendrotkreuz zu verdanken: Kinder und Jugendliche, die in zwei Gruppen aktiv sind, machten eine Spendenaktion des DRK-Kreisverbandes Geithain zu ihrer ureigenen Sache. Sie helfen zwei Waisenhäusern, einer Schule und einem Gesundheitszentrum in dem afrikanischen Land. In Schulen und Kindereinrichtungen warben sie offensiv und erfolgreich um Unterstützung.

Das „Kinderland am Bahnhof“ in Geithain sammelte auch und brachte Hilfsgüter zum DRK. Quelle: DRK

Junge Leute engagiert an ihren Schulen

Rund 1,8 Tonnen Hilfsgüter können Mitte/Ende Dezember via Hamburger Hafen auf die Reise gehen. 150 Kartons füllten im Rodaer Domizil des Katastrophenschutzes ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes mit Schulmaterialien, Spielsachen und Kinderbekleidung für rund 500 Mädchen und Jungen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass die jungen Leute mit solcher Begeisterung unser Projekt unterstützten“, sagt Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann. Der Dank gelte ebenso allen Spendern.

Schüler des Bornaer Gymnasiums Am Breiten Teich, des Rochlitzer Matthesius-Gymnasiums und des Internationalen Gymnasiums Geithain, selbst Mitglieder im Geithainer Jugendrotkreuz, riefen in ihren Schulen zu Spenden auf. Es wurden sogar Aktionstage initiiert. Ihr Engagement verbanden sie mit der Aktion „Deine Hand zählt“: Sie sammelten rote Handabdrücke, um ein Zeichen gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten zu setzen. Zudem trugen Aufrufe in sozialen Netzwerken dazu bei, Unterstützer aus der Region zu mobilisieren.

Dieser Rettungswagen wird in Geithain nicht mehr gebraucht. In Kongo kann er noch gute Dienste leisten. Quelle: DRK

Kreisverband spendet Rettungswagen

Ausgangspunkt war ein Rettungswagen, den der Kreisverband nicht mehr benötigt und ihn dem Altenburger Verein Hilfe für Menschen im Kongozur Verfügung stellt. Der von Christine und Jürgen Hauskeller gegründete Verein hat zuletzt 80 Kilometer von der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa entfernt ein Gesundheitszentrum samt Entbindungsstation eingerichtet. Das Zentrum verfügt bisher über keine Fahrzeuge zum Krankentransport. Deshalb ist der DRK-Wagen willkommen, zumal er mit EKG und Beatmungsgerät ausgestattet ist.

Blick in den Schulkomplex, den der Verein in Maluku aufbaute und in dem aktuell fast 600 Schüler lernen. Quelle: Verein

„Wir haben uns gleichzeitig gefragt: Welche Hilfe ist noch nötig? Was können wir noch beisteuern?“, meinte Michael Hempel, Assistent der Geschäftsführung. Den Kontakt zwischen DRK und Verein hatte DRK-Vorstandsmitglied Dr. Rudolf Jakobi hergestellt. Mit dieser Hilfsaktion soll er nicht enden.

Humanitäre #Hilfe kennt keine Grenze: Der DRK-Kreisverband Geithain e.V. unterstützt Waisenhaus, Schule und... Gepostet von DRK Sachsen am Mittwoch, 25. September 2019

Partnerverband leistet Unterstützung

„Wer spendet, möchte sicher sein, dass die Hilfe die Menschen auch erreicht. Hier kann man das erleben, das motiviert und baut Vorbehalte ab", sagt Heidrun Naumann. Der Container werde jetzt so gepackt, dass der Rettungswagen und die Pakete darin Platz fänden - nicht nur die Pakete aus der Region, sondern auch ein halbes Hundert weitere, die der DRK-Ortsverein Hardheim vom Partner-Kreisverband Buchen in Baden-Württemberg füllte und kürzlich nach Roda transportierte. Hat der Container dann sein Ziel erreicht, setzen sich zwei DRK-Mitarbeiter in den Flieger, um ihm nachzureisen: „An ihnen ist es nicht nur, die Hilfsgüter auszuladen. Sie werden die Kräfte vor Ort auch in den Umgang mit dem Fahrzeug und der darauf befindlichen Technik unterweisen.“ Das große Metallbehältnis selbst bleibe im Land und diene dem Gesundheitszentrum künftig als Lagerraum.

>> Lesen Sie auch: Die Hilfsaktion „Licht im Advent“ der LVZ

Von Ekkehard Schulreich