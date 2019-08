Frohburg

Sieben Kandidaten, ein Moderator und ein Saal voller Wähler. Beim Forum zur Landtagswahl, zu dem LVZ und Landeszentrale für politische Bildung am Dienstagabend ins Frohburger Schützenhaus eingeladen hatten, mussten die Direktkandidaten im Wahlkreis 23 ( Leipzig Land 1) Farbe bekennen. Den Fragen von LVZ-Redakteur Nikos Natsidis stellten sich Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU), Enrico Stange (Linke), Gerd Lippold ( Bündnis 90/Die Grünen), Oliver Urban ( SPD), Frank May ( AfD) sowie Stefan Görnitz ( FDP). Aus dem Zuschauerraum beteiligte sich außerdem Frank Noack (Freie Wähler) an der Diskussion.

Was tun gegen Erzieher- und Lehrermangel ?

„Es gibt nur eine Möglichkeit: Wir müssen den Erzieherberuf attraktiver machen“, erklärte von Breitenbuch, CDU-Kreischef und seit zehn Jahren im Landtag. In vielen Berufen müssen Azubis für ihre Ausbildung noch zahlen: Die CDU sei dafür, das Schulgeld für Erzieher abzuschaffen. Für Enrico Stange (Linke) ist das Dilemma hausgemacht: „ Sachsen hat verschlafen, Personal zu halten.

Jetzt fehlt es überall: an Schulen, in Kitas, bei der Polizei.“ Grünen-Politiker Lippold sieht in der Verbesserung des Betreuungsschlüssels einen Weg, mehr Erzieher zu finden. „Das macht den Beruf attraktiver und er ist nicht mehr so stressig.“ AfD-Mann May „will alles dafür tun, dass Sachsen beim Thema Bildung weiter Spitze bleibt. Wir wollen uns nicht in Richtung Bremen bewegen.“ Görnitz ( FDP) setzt auf kürzere Ausbildungszeiten für Erzieher.

Sollen Kita-Plätze kostenlos sein?

„Was nichts kostet, ist nichts wertet“, findet von Breitenbuch. „Ich bin dafür, dass Land, Kommunen und Eltern das weiter gemeinsam schultern.“ May plädierte vor rund 120 Zuhörern für eine Entlastung der Familien, aber nicht für gänzliche Kostenfreiheit. Mit Augenmaß wollen die Grünen vorgehen: „Wenn Doppelverdiener mit 120 000 Euro Jahreseinkommen genau so von den Gebühren befreit werden wie Familien, die mit 25 000 Euro zu knabbern haben, kann das nicht gerecht sein.

Zudem brauchen wir in den Kitas jeden Euro, um Rückstände aufzuholen.“ Görnitz will die Kitas ebenfalls nicht von heute auf morgen kostenlos machen: „Erst müssten die Kosten gesenkt werden.“ Lediglich Stange gab sich als klarer Verfechter einer Kita-Betreuung zum Nulltarif zu erkennen. Urban würde damit beginnen, die Hortbeiträge abzuschaffen.

Soll Sachsen die Gemeinschaftsschule einführen?

Breitenbuch und May sind dagegen, Stange und Urban dafür. Noack würde lieber mehr Praxisbezug wagen. „Wie im früheren PA-Unterricht.“ PA stand zu DDR-Zeiten für das Unterrichtsfach Produktive Arbeit. Das könne helfen, so der Bad Lausicker, Jugendliche wieder fürs Handwerk zu erwärmen. Görnitz findet es viel drängender, mehr Lehrer einzustellen, als das Bildungssystem über den Haufen zu werfen.

Woher Fachkräfte nehmen, wenn nicht stehlen?

Heike Oehlert, Chefin eines ambulanten Pflegedienstes in Zwenkau und Direktkandidatin der Freien Wähler im Nachbarwahlkreis 24, drängte auf Lösungen für den Pflegenotstand. „Durch die Neuordnung der dualen Ausbildung wird den ambulanten Diensten noch mehr Personal entzogen. Ich muss täglich drei Patienten ablehnen, weil mir die Leute fehlen.“ Für die CDU wäre ein soziales Pflichtjahr, ähnlich dem früheren Zivildienst, eine Option.

Breitenbuch: „In dieser Zeit könnten junge Menschen den Umgang mit Hilfsbedürftigen lernen. So kann ein Scharnier zwischen den Generationen entstehen.“ Höhere Löhne und attraktivere Berufsbedingungen sind für Gerd Lippold der einzige Weg, junge Leute in Sachsen zu halten. „Mittlerweile fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte generell.“ Es brauche vernünftige Integrationskonzepte, sonst seien ganze Branchen auf Grund akuten Personalmangels in Gefahr, warnte der Leipziger.

AfD-Vertreter May will Deutschland für Fachkräfte attraktiver machen: „Aber wir wollen entscheiden, wer kommt und ob er zu uns passt.“ Für Stange lässt sich das Problem hingegen nur mit Migranten lösen: „1,3 Millionen Sachsen sind in den letzten Jahren abgewandert, haben auch ihre Kinder woanders bekommen. Dieses Defizit lässt sich nur über Zuwanderung lösen.“ Gar nicht so schwarz will FDP-Mann Görnitz malen: „Meine Schulfreunde kommen aus Mainz und Dortmund zurück, weil es in Leipzig wieder gute Job-Angebote zum Beispiel im IT-Bereich gibt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.“

Wann raus aus der Kohle?

Beim Aufregerthema des Abends waren die Rollen klar verteilt. Grünen-Politiker Lippold hatte einen schweren Stand, die AfD punktete beim Publikum mit Kritik an einem überhasteten Kohleausstieg. „Raus aus der Atomenergie und gleichzeitig raus aus der Kohle – das wird nicht funktionieren“, erklärte der Markkleeberger May. „Das Ende vom Lied wird sein, dass wir Strom aus maroden Kernkraftwerken importieren.“ Für Lippold hingegen steht fest: „ In der Energiepolitik entscheidet der Markt, nicht das Politbüro.“

Schon jetzt folge die Stromerzeugung eigenen Marktmechanismen, die sich wenig um den verabredeten Kohle-Kompromiss scheren. „Der erste Lippendorfer Block war schon vom Netz, weil es sich nicht gerechnet hat.“ Lippold warnt davor, noch weitere Zeit zu vergeuden. „Denn der Kohleausstieg wird eher kommen als wir das denken.“ Breitenbuch wiederum setzt auf die „Regierung Kretschmer, die um die Interessen des Mitteldeutschen Reviers und der Lausitz kämpft“. Es müsse auf jeden Fall gelingen, Industriearbeitsplätze zu schaffen – „und nicht nur Jobs bei Mc Donalds“.

Von Simone Prenzel