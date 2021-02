Karneval: Jahnshainer Elferrat verschiebt 50. Saison

Frohburg/Jahnshain

Die 50. Saison, Mitte Februar stünde sie an, fällt zwar aus – aber sie verfällt keineswegs: Der Jahnshainer Elferrat lässt sich durch die Pandemie nicht beeindrucken. Will nachfeiern, wenn es 2022 möglich ist. In der südlichsten Faschings-Hochburg des Leipziger Landes, auf dem Kamm des Kohrener Landes, hat man Beharrungsvermögen. Seit einem halben Jahrhundert nimmt man den Fez hier auf die Narrenkappe, ohne in einen Verein oder in offizielle Karnevalsstrukturen eingebunden zu sein. Nicht nachholbar ist 2022 nur eines: der rosenmontägliche Arbeitsbesuch in des Bürgermeisters Amtsstube. Frohburgs Stadtoberhaupt Wolfgang Hiensch (BuW) kündigte überraschend seinen vorzeitigen Rückzug zum Jahresende an.

Flagge zeigen auch unter einer neuen Kommunal-Regierung: Jens Teichmann übergibt die Jahnshainer Elferrats-Kreation 2019 an Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch. Quelle: Jens Paul Taubert

Elferrats-Flagge schmückt Frohburger Parlamentssaal

Wenn der Frohburger Stadtrat tagt und entscheidet, sitzt der Jahnshainer Elferrat nicht mit am Tisch. Zu viel der Ehre wäre das und zu vordergründig. Flagge aber zeigt er stets im Saal des Bürgerzentrums: Fantasie-Tulpen vor Stadtmauer und Tor auf dem modifizierten Frohburger Wappen. Die Jahnshainer überbrachten Hiensch das gelbe Tuch bei ihrer ersten Audienz nach der Kohrener Eingemeindung 2019. Blüten als Symbol für „Gemeinde-Knospen, so viele, wie Frohburg jetzt Ortsteile hat“, formulierte es damals Udo Plaschtokat, Elferrat-Gründungsmitglied. Auf die Schlüssel zum Rathaus hatte es närrische Gremium zu keinen Zeiten abgesehen. Macht hat andere Instrumente.

Arbeitsbefreiungen wurden selbst getippt

Einen Vervielfältigungsapparat beispielsweise. Auf dem fertigte der Elferrat tintenblaue halb-konspirativ Ormig-Abzüge von Wachsmatritzen: Arbeitsbefreiungen aufgrund gesellschaftlich wertvoller Tätigkeit, vorzulegen, wenn es hoch her ging im Gebirg, den Kaderabteilungen in LPG und PGH, im Getriebewerk, im Kreisbetrieb für Landtechnik und wo sonst die Närrischen in den DDR-Jahren in Lohn und Brot standen. „Die Zettel wurden vorgelegt. Das hat immer geklappt“, erinnert man sich heute noch. Der Karneval sei in den Siebziger und Achtzigern durchaus an die Substanz gegangen: Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend vorm Rosenmontag auf dem Jahnshainer Saal – der Gasthof ist heute Ruine, sein Abriss beschlossen –, am Rosenmontag im Lindenvorwerk, am Aschermittwoch und dem Samstag drauf erneut zu Hause.

Rosenmontags ging es durch drei Dörfer

Nicht zu unterschlagen der Rosenmontags-Umzug mit Pferd und Wagen durch Jahnshain, Linda, Meusdorf, die Heimsuchung des Kindergartens und – weil er im selben Haus residierte – des Jahnshainer Bürgermeisters. Kohrens Nachwende-Stadtoberhaupt Reinhard Pohl war der Erste, der den Jahnshainer Elferrat einbestellte, und seine Nachfolger hatten kaum die Chance, das zu ändern.

Letzte Rosenmontags-Visite 2018 im Kohrener Rathaus: Der Elferrat verabschiedet sich von Bürgermeister Siegmund Mohaupt. Quelle: Ekkehard Schulreich

Narsdorfer Faschingsfreunde inspirierten

Die Wurzeln des Jahnshainer Karnevals liegen – in Obergräfenhain. Auf dem langen Rückweg von der Party dort beschlossen man, selbst in die Bütt zu steigen. Drei Tage vor Silvester 1971 formiert, sorgte der Elferrat unter der Präsidentschaft von Wolfgang Laube sechs Wochen später für eine Premiere nach Maß. Die Kostüme waren bestickte Zuckersäcke. Die fand man im Lager der LPG. Aus einer Laune entstand, was eine illustre Gesellschaft aus mehreren Dörfern zusammen führte. „Atlantis“ aus Narsdorf wurde zur Haus-Kapelle, und wenn man über Jahre Jahnshainer Frohsinn in das erzgebirgische Frauenstein exportierte, waren nicht nur viele Kinder mit - sondern auch zwei Erzieherinnen, die den Narren den Rücken freihielten.

Einstufung wurde im Grauen Wolf in Bad Lausick gemacht

„Bis heute sagen wir: Wir machen, so lange wir Lust dazu haben. Wir brauchen dazu keinen Verein, sind niemand Rechenschaft schuldig“, darüber ist man sich bis heute im Elferrat einig. Einzig eine behördliche Einstufung, wie sie für Kapellen, Diskotheken und Kleinkünstler Pflicht war, absolvierte man in den Siebzigern im „Grauen Wolf“ in Bad Lausick – ohne Beanstandungen: „Das war Firlefanz. Wir waren ja keine Umstürzler.“ Und über Versorgungsengpässe in Geschäften und perforierte Straßen wurde längst nicht mehr hinter verschlossener Tür gelästert. Jedes Mal in Geithain aufs Neue beantragt werden musste für die Veranstaltung die Aufhebung der Polizeistunde.

Jugend ist längst nachgerückt

50 Jahre – aber nicht alt: „Wir haben ganz viel Zuspruch von der Jugend“, sagt Philipp Plaschtokat. Der 42-Jährige, der schon im Kinderfasching aktiv war, übernahm vor einem Jahrzehnt bereits von Wolfgang Födisch die Präsidentschaft über 20 Aktive. Dem Präsidenten zur Seite steht Miss Mausi alias Kathrin Teichmann, der gute Geist fürs Protokoll und vieles mehr. Auch ein Prinzenpaar wird jedes Jahr neu gekürt. In den letzten Jahren hat sich der Elferrat stark verjüngt, was neuen Schwung und viele notwendige neue Ideen mit sich brachten.

Jubiläum wird auf jeden Fall nachgeholt

Erstmals in der Elferrats-Geschichte muss man jetzt pausieren, ausgerecht in der Jubiläumssaison. Die man, die neuerlichen Beschränkungen waren im Spätsommer absehbar, gar nicht erst vorbereitete. „Natürlich sind alle traurig, dass wir seit Monaten nicht zusammen kommen können. Aber abgesprungen ist keiner.“ Und nachgeholt werde die große Party auf jeden Fall, denn egal in welchem Jahr: Auf die 49. folgt die 50. Das sieht auch Sheriff und langjähriger Büttenredner Marcel Zwicker so, wenn er 2022 auf dem Vorwerk den Narren zuruft: „Wir lassen erzittern diesen Bau, mit einem dreifachen donnernden Jahnshain Helau!"

