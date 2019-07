Frohburg/Eschefeld

Die Täter hebelten Montagmittag gewaltsam an der Schranke eines Zeltplatzes in Frohburg den Kassenautomaten auf und beschädigten diesen. Die Blechkassette fehlte daraufhin. In diese Kassette gelangt das Geld um anschließend die Schranke zu öffnen. Der Zeltplatzleiter fand die Kassette wenige Meter weiter in einem Gebüsch – ohne das Geld.

Die Täter hatten zudem den Mast mit der Überwachungskamera verdreht, so dass in der Rezeption der Kassenautomat nicht mehr zu sehen war. Dies bemerkte jedoch aufgrund des Kundenverkehrs in der Rezeption/Empfang niemand. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden auf etwa 200 Euro.

Von LVZ/gap