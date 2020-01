Kurz nach Weihnachten fanden Tierschützer nach Hinweisen acht junge Katzen in Borna und Flößberg. „So viele waren es noch nie gleich nach dem Fest“, sagte Michaela Angermann, Chefin des Bornaer Tierschutzvereins. Sie selbst barg ein fast verhungertes Katzenbaby am Bockwitzer See.