Frohburg/Kohren-Sahlis

Ist die Zukunft der Kaufhalle in Kohren-Sahlis in Gefahr? Manche derer, die dort seit Jahr und Tag einkaufen, befürchten das. Immer wieder waren in der Vergangenheit besorgte Stimmen laut geworden. Befeuert wurde die Sorge jetzt, denn die Immobilie stand am Freitag in Leipzig zur Versteigerung, Mindestgebot 150 000 Euro.

Blick in die Kohrener Kaufhalle Anfang 2020. Quelle: Jens Paul Taubert

Älteren sind kurze Wege zum Einkaufen wichtig

Die Einkaufsstätte nahe des einstigen Bahnhofs, die Mitte der achtziger Jahre als Geschäft der Handelsorganisation (HO) errichtet wurde und die nach der C-Markt-Pleite seit 2003 der Konsum Leipzig betreibt, ist vor allem bei Älteren geschätzt. Für sie sind kurze Wege wichtig, würde doch eine Fahrt zum Einkauf nach Frohburg Erschwernisse mit sich bringen. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG bot die Kaufhalle am Freitag in Leipzig zur Versteigerung an. Der jetzige Pächter Konsum Leipzig, der das Geschäft von der Konsum Altenburg eG gemietet hat – unbefristet, aber jederzeit kündbar –, wollte nicht mitbieten.

Konsum Leipzig : Mindestgebot zu hoch

„Das Mindestgebot ist uns zu hoch“, sagt Unternehmenssprecherin Anja Malek der LVZ. Gebe es einen neuen Eigentümer, „werden sicher Verhandlungen wegen der Fortsetzung des Mietvertrages aufgenommen. Konsum Leipzig ist grundsätzlich an einer Fortsetzung des Mietverhältnisses interessiert.“

Bürgermeister: Verkaufsstelle muss bleiben

Dass das geschieht, wünscht sich ausdrücklich der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). „Wir sehen die Auktion mit Sorge und können nur hoffen, dass die Zukunft der Verkaufsstelle nicht in Frage gestellt wird“, sagte er. „Wir haben den Konsum Leipzig im Vorfeld angeschrieben und um eine Antwort gebeten, ob und welche Auswirkungen der geplante Verkauf haben könnte. Der Konsum Leipzig hat nur ausweichend geantwortet.“ Er, Hiensch, hätte es gern gesehen, „dass sich Insolvenzverwalter des Konsum Altenburg mit dem Konsum Leipzig direkt zum Eigentumserwerb einigen“. Das sei aber offenkundig nicht geschehen. Der Konsum Altenburg habe die Stadt in Kenntnis gesetzt, dass er in Rahmen seiner Insolvenz gezwungen sei, das Grundstück in Kohren-Sahlis zu verkaufen.

Käufer legt mehr als das Mindestgebot auf den Tisch

Am Nachmittag war klar: Es gibt einen Käufer. Er war sogar bereit, deutlich mehr als das Mindestgebot auf den Tisch zu blättern, nämlich 194 000 Euro. „Das Objekt wurde verkauft“, bestätigte Annika Becher als Sprecherin des Auktionators der LVZ. Wer der neue Eigentümer ist und welche Pläne er mit der Immobilie verfolgt, ist nicht bekannt.

Von Ekkehard Schulreich