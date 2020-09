Kehrtwende in Frohburg: Stadt rettet den Bahnhof selbst

Frohburg

Frohburg verkauft das Empfangsgebäude seines Bahnhofs doch nicht: Diesen Grundsatzbeschluss traf der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend - ohne weitere Diskussion und mit einer klaren Mehrheit. Obwohl es inzwischen einen dritten Kaufinteressenten gibt, will die Kommune Eigentümer bleiben und wird „die Sanierung und Umnutzung des Bahnhofsgebäudes und die Verbesserung des Umfelds in kommunaler Verantwortung absichern“.

Stadtverwaltung braucht Platz

Zwar sei es zu früh, ein ausgefeiltes Konzept auf den Tisch zu legen, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), aber: „Ich traue es mir zu.“ Gut anderthalb Jahre bleiben ihm bis zum Ende seiner Amtszeit 2022, um die Rettung der ihm am Herzen liegenden Immobilie ein entscheidendes Stück voran zu bringen. Der Bahnhof könne eine Option sein, um die Frohburger Stadtverwaltung aus ihrer Raumnot zu befreien. Der Standort Rathaus und Bürgerzentrum reicht schon lange nicht mehr aus, sodass sogar die Frage steht, ob die im Hintergebäude untergebrachte Polizeidienststelle dort bleiben kann oder andernorts untergebracht werden muss. Entspannung könnte die Auslagerung einiger Bereiche bringen, etwa in den dann sanierten, aus dem Jahr 1872 stammenden Bahnhof, so Hiensch. Nach Rücksprache mit seinen Amtsleitern könnten zehn Arbeitsplätze umziehen. Das seien bisher aber lediglich Überlegungen, die einer Präzisierung bedürften. „Der Stadtrat muss dann sagen, was er will.“

Anzeige

Bürgermeister sieht gute Förder-Chancen

Hiensch sieht durchaus Chancen, für eine Sanierung der Immobilie in kommunaler Hand Fördermittel aufzutun. Ansatzpunkte könnte – neben etwa der Unterstützung durch die Denkmalpflege – „gerade das derzeit vielfach ins Gespräch gebrachte Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen Mitteldeutschland bieten“. Frohburg war sich über den Verkauf des Bahnhofs mit einem Unternehmer als Baden-Württemberg 2019 handelseinig geworden. Allerdings kam es nicht nur Unterzeichnung des Vertrages, weil der Interessent angesichts der Corona-Unwägbarkeiten nicht mehr alle vereinbarten Bedingungen akzeptieren wollte. Danach hatten zwei weitere Interessenten im Rathaus vorgesprochen.

Von Ekkehard Schulreich