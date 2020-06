Kein Event-Shopping in Geithain

Geithain

Das Geithainer Event-Shopping, für Anfang September geplant, fällt 2020 aus. Das beschlossen die Mitglieder des Geithainer Gewerbevereins am Donnerstagabend "schweren Herzens, aber einstimmig", wie die Vereinsvorsitzende Manuela Bellmann sagt. Unter den durch Corona auferlegten Beschränkungen sei es nicht möglich, den Erlebnis-Einkaufsabend in der beliebten und bewährten Form in der historischen Innenstadt durchzuführen. Schließlich tummelten sich zu dieser Veranstaltung viele Hundert Besucher in den Geschäften und auf den Straßen.

Kleines Gewinnspiel als Trostpflaster

"Um trotz allem den Tag des Event-Shoppings nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen, wird der Gewerbeverein ein kleines Gewinnspiel initiieren", so Bellmann. Wer am 4. September in den Geschäften zum Einkaufen komme, könne an einer Verlosung teilnehmen. Verlost werden ein 100-, ein 50- und drei 20-Euro-Gutscheine. Einlösbar sind die in den Geschäften in Geithain. "Mit voller Kraft konzentrieren wir uns auf das nächste Jahr und setzen alles daran, 2021 das Events-Shopping wieder zu einem Höhepunkt für alle Geithainer und Gäste werden zu lassen." Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Geithainer sich zugute halten, zumindest in der Südleipziger Region diese Veranstaltung eingeführt und etabliert zu haben - mit dem Effekt, dass längst viele andere Städte mitzogen und ähnliche Konzepte entwickelten.

