Mit dem Linienbus bis in die Stadtmitte fahren: Diese seit Ende 2017 in Frohburg bestehende Möglichkeit wird immer häufiger genutzt. Während sich die Zahl derjenigen, die direkt am Frohburger Markt aus- oder einsteigen, seither verdreifachte, haben Bus-Passagiere in Geithain weitere Wege, um für Einkäufe und Behördengänge in das historische Zentrum kommen. Ein vergleichbares Projekt, Busse durch die Innenstadt rollen zu lassen, ruht.

Geithainer Innenstadt zu eng für große Busse

Dank „Muldental in Fahrt“ wurde der Nahverkehr in diesem Teil des Landkreises schon vor Monaten und Jahren aufgewertet. Bad Lausick bekam im Zuge dessen einen eigenen Stadtbus und zahlreiche zusätzliche Haltestellen. In der Region Geithain wurde Ende 2018 das Angebot neu strukturiert, wurden neue Linien gerade in die Ortsteile aufgelegt. Allerdings: „Das ursprüngliche Konzept konnte nur teilweise umgesetzt werden“, sagt Belinda Reg‘n von der Pressestelle des Landratsamtes. Ein dichteres Haltestellennetz, um Wohn- und Gewerbegebieten, Ärzten, Freizeiteinrichtungen und Einkaufsstätten besser zu erreichen, habe man nicht im geplanten Umfang schaffen können. „Als problematisch erweist sich die Befahrbarkeit der Straßen im Innenstadtbereich mit den Bussen des Regionalverkehrs.“ Testfahrten hätten gezeigt, dass 13 Meter lange Busse nicht um die Kurven kämen.

„Wo das Potenzial und die Machbarkeit übereinstimmten“, habe man Haltestellen und Linienwege verbessert, um die Attraktivität zu erhöhen, sagt Tatjana Bonert, Geschäftsführerin des Busunternehmens ThüSac. Anpassungen seien immer möglich, wenn sich der Bedarf ergebe. Bei der Befahrung des Geithainer Stadtzentrums seien aber objektiv Grenzen gesetzt.

Kleinbus könnte Stadtteile anbinden

Dass große Linienbusse nicht unter seinem Rathaus-Balkon stoppen, damit kann Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) leben. Würde zu bestimmten Zeiten ein Kleinbus die Innenstadt, den Bahnhof, das Ärztehaus, die Einkaufsmärkte, Altdorf, Neubaugebiet Wickershain, Mark Ottenhain und im Sommer das Freibad miteinander verbinden, wäre schon viel gewonnen. Eine solche Linien wäre auch für die Ortsteile - beispielsweise zweimal pro Woche, unabhängig von den Schulferien - wünschenswert. Das zu etablieren, brauche Zeit. Einen meist leeren Stadtbus wie in Bad Lausick aber halte er, sagt Rudolph, nicht für erstrebenswert.

