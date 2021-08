Keine Wassermusik: Leipziger Symphonieorchster spielt im Freibad Böhlen

Böhlen

Es ist eine Premiere im doppelten Sinne, und es ist zugleich der Auftakt in die neue Saison. Am 29. August spielt das Leipziger Symphonieorchester (LSO) im Freibad Böhlen. In dem Konzert, das erstmals vom neuen Generalmusikdirektor Robbert van Steijn geleitet wird, stehen beliebte Melodien bekannter Komponisten auf dem Programm. Der Beginn ist 18 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher.

Dankeschön-Veranstaltung

Für Wolfgang Röger, den LSO-Intendanten, ist die Open-Air-Veranstaltung, für das Orchester die erste dieser Art im Böhlener Freibad, auch „ein großes Dankeschön“. Gemeint ist damit die finanzielle Unterstützung vieler Anrechtsinhaber, die dem Orchester trotz pandemie-bedingter Ausfälle die Treue gehalten und ihre Anrechte nicht zurückgegeben oder gekündigt haben. Das LSO hat insgesamt 228 Abonnenten – 79 im Kulturhaus Böhlen, 64 im Bornaer Stadtkulturhaus und 85 im Lindensaal in Markkleeberg.

Eintritt ist frei

Deshalb ist der Eintritt für das Konzert an den Bassins in Böhlen auch frei. Dennoch müssen sich Konzertbesucher in jedem Fall ein Ticket besorgen. Das ist eine corona-bedingte Vorgabe der Behörden, um im Zweifel die Kontakte nachverfolgen zu können. Und weil die Zahl der Sitzplätze im Freibad begrenzt ist, „können gern Stühle, Decken und Kissen mitgebracht werden“, so der LSO-Intendant weiter. Für das leibliche Wohl werde vor Ort gesorgt.

Brahms und Strauss auf dem Programm

Auf dem Programm stehen unter anderem die Ungarischen Tänze Nr. 1, 3 und 5 von Johannes Brahms. Auch die „Fledermaus“-Ouvertüre von Johann Strauss sowie Teile der ersten Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg werden zu hören sein. Zudem werden Ravel und Bizet angekündigt. Als Solistin ist Mezzosopranistin Sandra Maxheimer von der Oper Leipzig dabei.

Die Freitickets gibt es an zahlreichen Vorverkaufsstellen – und im Freibad Böhlen

Von Nikos Natsidis