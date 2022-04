Keller brennt im Neubaugebiet Geithain-West

Geithain

Kellerbrand im Neubaugebiet Geithain-West: So lautete die Alarmierung am Sonnabend kurz nach 18 Uhr. Feuerwehr und Polizei rückten aus in die Lessingstraße. Es war nicht der erste Einsatz an diesem Tag.

Unbekannte entzünden Müll

„Auf der Rückseite des Wohnhauses, am Zugang zu dem Kellerbereich, hatten Unbekannte dort lagernden Unrat entzündet“, beschrieb Stadtwehrleiter Marco Christen die Situation. Der Wohnblock ist seit Jahren unbewohnt, dafür aber vermüllt. Die Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen und 14 Kameraden vor Ort waren, löschten unter Atemschutz die Flammen und brachen die Tür zum Keller auf. „Glücklicherweise konnte keine Brandausbreitung in den Kellerbereich festgestellt werden“, so Christen. Der Einsatz wurde nach einer Stunde beendet, das Gebäude an die Polizei übergeben. Die ermittelt jetzt wegen Brandstiftung gegen unbekannt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert.

Brand im November: Ermittler sind dran

In Geithain-West kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Bränden. So mussten wegen eines Feuers in einem Keller in der Goethestraße im November 2021 Mieter zweier Aufgänge über Leitern aus ihren Wohnungen gerettet werden. In der Friedrich-Fröbel-Straße war es im September 2020 zu einem Kellerbrand gekommen. Im Januar 2018 hatte es in der Straße der Deutschen Einheit ein Feuerwehr gegeben, bei dem mehrere Menschen Rauchgas-Vergiftungen erlitten. Im Falle des Brandes vom November vergangenen Jahres ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig weiter. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz der LVZ: „Wann mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen ist, kann noch nicht gesagt werden.“

Der Wohnblock in der Lessingstraße ist verwahrlost. Blick zum Kellereingang nach dem Löscheinsatz.. Quelle: Feuerwehr

Hilfe für gestürzte Mieterin

Für die Ehrenamtlichen der Geithainer Feuerwehr war der Brand bereits der zweite Einsatz an diesem Tag. Am Vormittag wurden sie 10.30 Uhr schon einmal in das Neubaugebiet beordert. Sie mussten die Tür zu einer Wohnung öffnen, um dem Rettungsdienst den Zugang zu einer hilflosen Mieterin zu ermöglichen. „Andere im Haus hatten bemerkt, dass aus einer Wohnung im Erdgeschoss Wasser in den Keller tropfte“, sagte Christen. Die Kameraden brachen die Wohnungstür auf, fanden im Flur eine ältere Frau, die gestürzt war. Sanitäter kümmerten sich um sie und transportierten sie in ein Krankenhaus. Bei dem Sturz wurde ein Leitungsanschluss an der Therme beschädigt, wodurch Wasser heraus tropfte. Eine Fachfirma nahm sich der Reparatur an.

Eine Türnotöffnung beschäftigte die Geithainer Wehr schon einmal am Freitagmittag. Hier ging es „um eine psychisch labile Person“. Der Mann konnte unverletzt an den Rettungsdienst übergeben werden.

Von es