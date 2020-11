Eine junge Frau fordert einen 13-Jährigen auf, sexuelle Handlungen an sich zu verrichten und filmt das. Die Videos verbreitet sie im Internet. Für diese Tat entgeht sie nur knapp dem Gefängnis.

