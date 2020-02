Kindergarten-Zeit im Schloss Frohburg: Dokumente gesucht

Frohburg

Wer erinnert sich nicht gern an seine Kindergarten-Zeit? Dieses Erinnern ankurbeln möchte das Museums-Team des Frohburger Schlosses mit einer Sonderschau in diesem Jahr. Gewählt habe man dieses Thema nicht nur, weil man damit viele Menschen erreiche, sagt Leiterin Konstanze Jurzok: „In unserem Schloss war von den Nachkriegsjahren mit Anfang der siebziger Jahre ein Kindergarten untergebracht. Es ist somit ein Stück Schlossgeschichte, das wir aufarbeiten und näher beleuchten wollen.“ Damit das gelingt, sind nicht nur Leihgaben der Frohburger gefragt. Es geht um konkretes Rückbesinnen, um persönliche Schilderungen aus dem Kindergarten-Alltag, um Anekdotisches, um Fotografien aus dem Familienalbum.

Sammlungs-Fundus wird regional ergänzt

Den Grundstock der Schau „ Kindergartenzeit“ liefert das privat geführte DDR-Spielzeugmuseum Greiz. Durch Exponate aus der Stadt und der Region soll der Blick auf Frohburg geschärft werden. Zwei Erzieherinnen, die damals im Schloss tätig waren, sprachen bei Jurzok bereits vor, stellten Dokumente zur Verfügung. Weiteres ist unbedingt willkommen - Kontakt unter der Telefonnummer 034348/5 15 63. Eröffnet werden soll die Schau am 1. Juli. Sie ist dann bis zum Ende der Saison am 27. November zu sehen.

Ausstellung und Auktion von Peter Mai und Michael Ulbricht

Ihr vorgelagert ist eine Ausstellung von Bildern des Leipzigers Peter Mai. Der hat sich vor allem der Landschaftsmalerei verschrieben, gehört zu den wenigen, die noch draußen aus der Unmittelbarkeit ihre Bildideen schöpfen. Zu sehen ist Mais Kunst vom 1. Mai an bis zum 15. Juni. „Es gibt immer wieder Nachfragen von Künstlern, die bei uns ausstellen möchten“, sagt Konstanze Jurzok. Dem entspreche man gern, wenn es möglich sei.

Das Frohburger Schloss im Vorfrühling. Mit einer Sonderschau soll in diesem Jahr das Erinnern an den Kindergarten im Schloss angekurbelt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Bildende Kunst gibt es 2020 wieder auf einer Auktion von Dr. Michael Ulbricht. „Das lief im vergangenen Jahr hervorragend. Und unser Bildersaal, den Blümner einst für seine Galerie hatte ausmalen lassen, bietet einen passenden Rahmen.“ Vorgesehen ist die Auktion im September oder Oktober. Im Oktober wird zudem der Schätz-Tag mit Antiquitätenhändler Ingo Henjes wiederholt, der 2019 sogar überlaufen war.

Märchen-Projekt mit Grundschülern

Ausbauen will das Museum die Kooperation mit Schulen. So wird das Märchen-Projekt, das im vergangenen Jahr mit der Grundschule Frohburg lief, mit der Kohren-Sahliser Bildungseinrichtung fortgesetzt. Schule gibt es im Schloss auch für Erwachsene: Der gestrenge Schulmeister Karsten Pietsch bittet am 4. und 25. April zu Nachsitzen und Leistungskontrolle. Ein Angebot, das auch darüber hinaus gebucht werden kann. Die im Haus beheimatete Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ gestaltet am 25. April ein Frühjahrskonzert, das allerdings im Bürgerzentrum stattfindet.

Neu ist die Einbindung des Schlosses in die Sieben-Seen-Wanderung am 9. Mai. Dann gibt es hier nicht nur Führungen und eine historische Schulstunde, sondern auch viele Angebote für Kinder.

Von Ekkehard Schulreich