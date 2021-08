Kindervereinigung Leipzig investiert in Frohburg Millionen

Frohburg

Die Kindervereinigung Leipzig will in Frohburg investieren: 2023/24 soll auf dem Gelände am Wolfslückenweg, auf dem der Verein seit 1998 einen Offenen Treff betreibt und Heranwachsende in Wohngruppen betreut, ein neuer Gebäudekomplex errichtet werden. Die Hilfen zur Erziehung werden intensiviert. Ein Zentrum für die interne Weiterbildung der 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in der Überlegung. Um diese Investition im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich abzusichern, kauft die Kindervereinigung die Immobilie von der Stadt.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentum ist Voraussetzung für Investition

Jungen und jüngsten Menschen Raum für Wachstum und Entwicklung geben: So definiert die Kindervereinigung ihr Selbstverständnis. 1990 gegründet, ist der Verein im Landkreis Leipzig, in Leipzig und in Mittelsachsen Träger von 13 Kindertagesstätten und Horten, 15 Jugendtreffs und von Sozialarbeit an knapp 30 Schulen. Um die Hilfen zur Erziehung kümmert sich die Tochter KV Toleranz und Inklusion gGmbH. Frohburg, wo der Verein seit fast einem Vierteljahrhundert verankert ist, ist neben dem Geschäftssitz in Leipzig der wichtigste Standort. Den wolle man ausbauen, sagt Geschäftsführer Matthias Heinz: „Wir machen uns seit Längerem Gedanken über die Perspektive des Geländes. Große Investitionen sind uns nur möglich, wenn wir Eigentümer sind. Deshalb haben wir voriges Jahr Interesse am Kauf signalisiert.“ Bisher hat der Verein das 2,6 Hektar große Areal am nördlichen Stadtrand, das schon in den DDR-Jahrzehnten eine etablierte Adresse für die Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen war, von der Stadt Frohburg in Erbbaupacht.

Jugendliche stark machen für Rückkehr zu Eltern

Neben dem Freizeittreff, der den Heranwachsenden der Stadt und der Region offen steht, gibt es am Wolfslückenweg zwei Wohngruppen für Acht- bis Zwölf- und für 13- bis 17-Jährige, die aufgrund komplexer Problemlagen vorübergehend nicht zu Hause leben können. Sie werden von Erzieher-Teams betreut. Es gehe um die Schaffung eines neuen Grundvertrauens und von Strukturen, um eine Stärkung der Heranwachsenden und um einen Neuaufbau der Beziehungen zu Mutter und Vater, sagt Heinz: „Ziel ist die Rückführung in ihre Elternhäuser.“ Üblicherweise erfolge das innerhalb von zwei Jahren, doch reiche selbst diese Frist mitunter nicht aus. Die Kapazität liegt bei 16 Plätzen; sie werden fast ausschließlich von Heranwachsenden aus dem Landkreis Leipzig belegt.

Bedarf an Hilfen zur Erziehung steigt

Eine Zuflucht auf Zeit, die eine Heimunterbringung erübrigen soll. Die Kapazität solle aufgestockt werden, weil der Bedarf steige. „Durch Corona gab es noch einmal einen Schub, weil weniger Kontakte durch unterstützende Personen möglich waren.“ Vorläufer war die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge, die ohne Begleitung nach Deutschland kamen. Um die hatte sich der Verein von 2016 bis Anfang 2019 in Frohburg gekümmert.

Großer Teil der Verkaufssumme geht an den Kreis

Der Stadtrat hatte sich im September 2020 mit dem Verkauf an die Kindervereinigung befasst und der Aufhebung des aktuellen Vertrages grundsätzlich zugestimmt. Im Juli ging es um die konkreten Bedingungen, auf die sich beide Seiten und der Landkreis Leipzig einigten. Der Verein kauft die Immobilie für 525 000 Euro. Eine Summe, die deutlich höher liegt als der ursprünglich angesetzte Verkehrswert.

Davon erhält die Stadt 156 000 Euro. Der größere Teil der Summe geht an den Landkreis. Der habe das Grundstück 2008 der Stadt kostenfrei überlassen mit der Klausel, bei einem Verkauf innerhalb von 20 Jahren den Mehrerlös an den Kreis abzuführen, sagt Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde. Der Käufer Kindervereinigung verpflichtet bis mindestens Ende 2031, die Immobilie ausschließlich zu Zwecken der Jugendhilfe zu nutzen. Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) sagte, er habe keinen Zweifel, dass der Verkauf an die Kindervereinigung richtig sei. Der Verein sei ein verlässlicher Partner, und der Kommune könne nichts daran liegen, das Grundstück eines Tages – nach dem Ende der Erbbaupacht – zurückzuerhalten.

Offener Treff ist wichtiger Bestandteil

„Der Kaufpreis ist gut das Doppelte des Ursprünglichen. Es ist eine Belastung für uns, aber es ist machbar“, sagt Matthias Heinz. Neue Hilfe-Konzepte sollen in enger Abstimmung mit dem Jugendamt entwickelt, die Zahl der Plätze ausgebaut werden. Parallel dazu will die Kindervereinigung Möglichkeiten für die interne Weiterbildung schaffen: „Jeder von uns hat fünf Tage im Jahr für Qualifikationen.“ Der Offene Treff, in den der Verein in den vergangenen Jahren erheblich investierte und neben dem die Heranwachsenden mit Unterstützung vieler einen Skate-Park aufbauten, bleibe selbstredend bestehen, schließlich gebe es wichtige Synergien. Zudem sei er ein wichtiges Fenster hin zur Stadt, sagt Heinz: „Diese Verbindung ist uns sehr wichtig.“

Der Offene Treff, davor der Skate-Park im Aufbau. Quelle: Jens Paul Taubert

Konzept soll im Frühjahr 2022 vorliegen

Wie der Neubau oder die Neubauten aussehen könnten, kläre man zurzeit in Workshops, in die Architekten eingebunden seien, so der Geschäftsführer. Ziel sei es, die Entwurfsplanung bis zum nächsten Frühjahr zu vollenden und danach den Bauantrag einzureichen. Er hoffe, 2023 starten zu können und das Objekt 2024 in Betrieb zu nehmen. Finanziert werde die Investition durch Eigenmittel, einen Kredit und möglichst durch Zuschüsse: „Wir werden alle Förderchancen nutzen, die es gibt.“

Von Ekkehard Schulreich