Kirchgemeinde verabschiedet Bad Lausicker Pfarrer Liebers

Leisnig/Bad Lausick

Ein „typischer sanguinischer Mittelsachse ländlicher Prägung“ nimmt Abschied vom Amt: Dass sich Arnold Liebers, Superintendent des Kirchenbezirkes Leisnig-Oschatz und vordem knapp ein Jahrzehnt Pfarrer in Bad Lausick, sich deshalb zur Ruhe setzt, steht nicht zu befürchten.

Die Charakteristik des Temperamentvoll-Lebensbejahenden, die Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz am Sonntag in der Kirche St. Matthäi in Leisnig für Liebers fand, traf nicht nur den Ton dieser Veranstaltung; sie zeichnet trefflich den 64-Jährigen, der 37 Jahre im kirchlichen Dienst und immer mit beiden Beinen im Leben stand und der – bei aller Bescheidenheit mit dem prägnanten Schalk – dieserart sich selbst schon mal als lebenden Gottesbeweis zu bezeichnen pflegt.

Welt-Erklärer Liebers tritt ein bisschen kürzer

Unter den mehreren Hundert, die dem Gottesdienst beiwohnten, waren zahlreiche aus Bad Lausick und Etzoldshain, Ballendorf und Buchheim, ferner Jochen Kinder, Superintendent des Kirchenbezirkes Leipziger Land, und dessen Vorgänger Matthias Weismann, ebenso Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU-Landtagsabgeordneter aus Kohren-Sahlis.

Bis auf den letzten Platz besetzt: die St.-Matthäi-Kirche in Leisnig. Quelle: Gerhard Dörner

„Das Predigtwort möglichst konkret anwenden“, das beschreibe Liebers, sagte Bilz: „Du kannst einem die Welt erklären.“ Keinesfalls scheu, konfliktfreudig, mit erdverbundener Sprache wie der Art, herzhaft-ermunternd auf Schultern zu schlagen, habe er auf seinen Stationen in Rüsseina bei Nossen, Geringswalde, Bad Lausick und seit 2010 als Pfarrer in Leisnig und zugleich Superintendent viele Menschen erreicht, geprägt, ermutigt.

Ein überdimensionierter Schwibbogen mit den Silhouetten der Stadtkirchen von Leisnig und Oschatz, ein Abschiedsgeschenk, symbolisiert das – auch wenn die seit dem vergangenen Sommer neu hinzu gekommenen Gemeinden des aufgelösten Kirchenbezirks Rochlitz fehlen. Das Kunstwerk wird Platz finden auf dem bäuerlichen Anwesen in Spernsdorf bei Rochlitz, wo Liebers aufwuchs und wo er nun mit seiner Frau Ute lebt. Sein trockener, typischer Kommentar: „Vielen Dank, das ist nicht unnötig.“

Gnade ist Schlüsselwort für den Pfarrer

In seiner letzten Predigt redete Liebers, fern des Ausschweifens, der Gnade das Wort. „Durch Gnade bin ich, was ich bin“, zitierte er den Apostel Paulus. Gnade, „ein großes Wort, das übersetzt werden muss in unser Leben“. Eine Tür, die geöffnet werde, durch die aber jeder selbst gehen müsse. Gnade sei eng verbunden mit Erbarmen mit einander Vergeben, so dass „immer wieder ein neuer Anfang möglich ist“.

Dass sich Arnold Liebers aus dem kirchlichen wie gesellschaftlichen Leben mitnichten zurückziehen will, wurde auch in der Grußstunde im Anschluss deutlich. In vielen Gremien ist und bleibt er verankert, auch wenn jetzt die Familie mehr Raum bekommt. Bezeichnend auch der Zweck der Kollekte: Sie kommt den fünf evangelischen Schulen in der Region zugute.

Von Ekkehard Schulreich