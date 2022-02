Geithain

Dieser Band mit 150 farbigen Fotografien und wohl dosiertem Text greift ein Lebensthema auf, das jede und jeden betrifft und das doch allenfalls am Rand öffentlicher Wahrnehmung steht: Das Kirchspiel Geithainer Land, das sich mittlerweise zwischen Hopfgarten und Hohenkirchen, Nauenhain und Niedersteinbach erstreckt, zählt nicht nur 20 Kirchtürme, sondern auch 20 Friedhöfe. Die werden vorgestellt, verbunden mit Gedanken zu einer sich wandelnden Bestattungs- und Gedenkkultur, zu Gestaltung, Pflege, Erreichbarkeit und finanziellen Aspekten.

Orte des Erinnerns – auf Dauer

„Orte, an denen wir in unsere Vergangenheit blicken können“, nennt Markus Helbig, einer der Pfarrer des Kirchspiels Geithainer Land, die Friedhöfe. Historisch gewachsen, befinden sie sich zumindest in den Dörfern meist im unmittelbaren Umfeld der Kirche. Der Friedhof als „ein Stück eingefriedetes Land“, geschützt und gestaltet – und „im Unterschied zu privat verfügbaren Grundstücken durch Widmung und öffentliche Trägerschaft dauerhaft festgelegt. Dadurch ist die Würde dieses Ortes auf Dauer garantiert.“

Pfarrer Markus Helbig packt das Buch über die Friedhöfe aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Sprechen über ein gern beschwiegenes Thema

„Es geht darum, den ungeheuren Wert unserer Friedhöfe für unsere Kultur zu erkennen und zu schätzen“, begründet Helbig die eher ungewöhnliche Publikation, die ab sofort nicht nur in den Pfarrämtern und Kirchen, sondern demnächst auch in Verwaltungen, Geschäften und Arztpraxen ausliegt. Kostenlos, wobei ein Beitrag von fünf Euro zu den Druckkosten willkommen ist. „Es gilt, über ein Thema ins Gespräch zu kommen, über das wir vielleicht nicht gern reden. Es geht auch um den ökologischen Wert der Friedhöfe, und sie als gute Orte zu erkennen. Wir wollen zu Spaziergängen auf die Friedhöfe einladen.“

Jeder Friedhof hat seinen Charakter

Dass Friedhof nicht gleich Friedhof ist, dass ein jeder einen Charakter hat, liegt wohl auf der Hand. Das Besondere aber offenbart sich nicht auf den ersten Blick, und ein Überblick stellt sich so auch nicht her. Da sind die großen städtischen Friedhöfe in Geithain, in Wickershain, in Lunzenau. Da fallen in Langenleuba-Oberhain viele mit Eisenzäunen umgebene Grabstätten auf. Markant ist die Lage des Niedergräfenhainer Friedhofs hoch über dem Dorf. Der Syhraer Friedhof hat Waldcharakter und macht naturnahe Bestattungen möglich. Der Frankenhainer Friedhof ist in ovaler Form angelegt, mehr als 500 Jahre alt ist der Grabstein eines Pfarrers, der sich hier erhielt. Unter Gartenfriedhof firmiert der Rathendorfer; zahlreiche Hecken prägen ihn.

Blick über den Friedhof Ossa. Quelle: Jens Paul Taubert

Neue Trends bei Bestattungen

Neben Einzel- und Familiengräbern finden sich auf den Friedhöfen oft Denkmale, etwa der in Kriegen Gefallenen, aber auch Steine, die an prägende Persönlichkeiten erinnern, in Geithain an die Eltern des Schulstifters Paul Guenther, in Oberhain an den Leipziger Nikolaikirchen-Pfarrer Christian Führer.

Ist das Heft auch als Werbung für Friedhofs-Bestattungen zu lesen? Markus Helbig stellt das nicht in Abrede. „Es gibt unterschiedliche Trends. Individualisierung ist einer davon. Ungebunden sein, wenige Verpflichtungen haben, sich auf andere verlassen wollen – auch das gehört dazu.“ Das Kirchspiel Geithainer Land gebe auf seine Friedhöfen Raum für vielfältige Formen, mit einer Einschränkung: „Anonyme Bestattungen, also solche, bei denen der Name der Verstorbenen bewusst nicht genannt wird, entsprechen nicht dem christlichen Bild von Menschen. Solange wir den Namen kennen, sollten wir ihn auch nennen.“

Von Ekkehard Schulreich