Ein vierblättriges Kleeblatt symbolisiert das Zusammengehen: Ab 1. Januar gibt es im Süden des Landkreises Leipzig das Kirchspiel Kohrener Land–Wyhratal. Gebildet wird es aus zwei bisher eigenständigen Kirchspielen und drei Kirchgemeinden, davon zwei im Schwesterverbund. Wenn die Corona-Beschränkungen es gestatten, startet man am 1. Januar, 17 Uhr, mit einem Gottesdienst in diese gemeinsame Zukunft. Dann sollen in der Michaeliskirche 19 Osterkerzen – aus jeder der zur neuen Region zwischen Zedtlitz und Altmörbitz gehörenden Kirchen – entzündet werden.

Das sind die neuen Strukturen im Kirchenbezirk Leipziger Land: Ab Januar gibt es das Kirchspiel (KSP) Kohrener Land – Wyhratal (dunkelocker). Die spätere Verschmelzung mit dem Kirchspiel Geithainer Land (hell) ist bereits Beschlusslage. Quelle: Kirchenbezirk

Ein gemeinsames Haus mit offenen Türen

„Wir möchten nicht die Wände einreißen zwischen den Wohnungen, aber die Türen aushängen“ – so formuliert Hendrik Pröhl das Wagnis der kirchlichen Strukturreform in Sachsen, die sämtliche Regionen betrifft und die im Kohrener Land schon weit gediehen war, als er im Frühjahr 2019 aus dem Vogtland als neuer Pfarrer nach Frohburg kam. „Dieser Prozess begann bereits 2016, und es ist klar, dass eine solch einschneidende Veränderung auch auf Skepsis stößt.“ Viele gebe es in den Kirchgemeinden, die sagten, „lasst uns das gestalten, sonst machen es andere für uns“. Es gebe zwar auch Gegenwind, doch inzwischen den mehrheitlichen Willen, diesen Weg zu gehen. Jetzt gelte es, die Strukturen so zu nutzen, dass möglichst viele Ressourcen zum Tragen kämen. Dass das gelinge, liege nicht allein am hauptamtlichen Personal, sondern vor allem an der Agilität der Christen vor Ort.

In Veränderung liege auch Verheißungsvolles, meint Matthias Ellinger, zurzeit Pfarrer des Kirchspiels Kohrener Land. Kirche existiere durch Erneuerung. Und er zitiert Albert Einstein, um die Dimension der Zukunft zu beschreiben: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Mehr Menschen bringen Zuwachs an Ideen

Der Reiz des neuen Kirchspiels liegt für Barbara Vetter, Pfarrerin für Prießnitz-Flößberg und Nenkersdorf-Schönau, „in der Vergrößerung des Personenkreises. Mehr Leute bringen mehr Ideen, Begabungen, Vielfalt und Abwechslung. Ich bin gespannt darauf!“ Leider falle das gegenseitige Kennenlernen und das gemeinsame Entwickeln und Ausprobieren von Ideen ebenso den Corona-Einschränkungen zum Opfer wie große Gottesdienste und kirchenmusikalische Höhepunkte.

Ehrenamtliches Engagement gewinnt an Gewicht

Das neue Kirchspiel zählt 3400 Gemeindeglieder. Die vier Pfarrstellen sind besetzt. Vakanzen gibt es bei den laut Plan zwei Kantoren und zwei Gemeindepädagogen. Vieles – von den Musikreisen bis zur Jugend- und der Seniorenarbeit – wird von Ehrenamtlichen getragen oder unterstützt. Die Seelsorge-Bezirke werden im Januar geklärt. Wahrscheinlich ist, dass sich an der bisherigen Zuständigkeit der beiden Pfarrerinnen und beiden Pfarrer nichts ändert. Aus den bisher fünf Kirchenvorständen soll ebenfalls im Januar ein gemeinsamer gebildet werden, ehe im Mai eine Neuwahl erfolgt. Dieses Gremium bedeute aber mitnichten, dass die Verantwortung vor Ort nach oben delegiert werden könne, räumt Pröhl mit einem verbreiteten Missverständnis auf. Und – zum Zweiten – „ist die Sorge, dass das Kleine im Großen untergeht, nicht begründet“. Auch nicht vor dem Hintergrund, dass die Strukturreform noch nicht an ihrem Endpunkt angelangt sei.

Um Tragfähigkeit bis mindestens 2040 zu erreichen, ist eine Verschmelzung mit dem bereits zu Jahresbeginn 2020 deutlich gewachsenen Kirchspiel Geithainer Land (20 Kirchen) geplant; das jedenfalls ist die aktuelle Beschlusslage der Bezirkssynode.

Von Ekkehard Schulreich