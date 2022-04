Frohburg/Kohren-Sahlis/Borna

Hanami heißt das Kirschblüten-Fest, das Japan Jahr für Jahr fasziniert. Und es zelebriert. Wenn die rosa Blüten sich entfalten, ist das ein Ereignis, das die Menschen zusammenführt. So weit reisen muss man keinesfalls, um die Pracht der Kirschblüte zu erleben. Es genügt ein Abstecher in das Kohrener Land. Diesen Schatz Hunderter blühender Obstbäume will der Tourismusverein Borna und Kohrener Land offensiv vermarkten. Für die Zeit zwischen dem 25. April und dem 8. Mai haben die Mitglieder und Mitstreiter mehr als 40 Veranstaltungen kreiert.

Mehr als 40 Ideen und Kreationen rund um die Kirsche

Das Back-Café am Frohburger Markt stellt Wander-Picknick-Tüten zusammen für die, die per Rad oder per pedes hinaus wollen in die Natur. Eine Erkundungstour an den Eschefelder Teichen unter dem Motto „Der Kirschbaum im Wandel“ bietet der Naturschutzbund (Nabu) am 30. April an. Am selben Tag ist bei Neubert Racing in Frohburg Saison Opening in der Kirschblütenzeit mit Quad-Fahrten durch das Kohrener Land.

Eine Blütenpracht gibt es nicht nur im Herzen des Kohrener Landes, sondern auch hier in Borna vor der Stadtkirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie der Stein in die Kirsche kommt, erzählt Heidelinde Wutzler Kindern am 30. April unter Kirschbäumen auf dem Ungerhof in Greifenhain. Die Führungen durch Benndorf am 1. Mai enden in der Kirschblütenallee. Das Mutter-Tochter-Duo „Breaths of Green“präsentiert an diesem Tag im Töpfermuseum oder im Museumsgarten irische und schottische Lieder.

Nicht Klaus Kinskis „Erdbeermund“ hat Stylistin Uta Finke im Fokus: Die Bornaerin lädt vielmehr ein zu einem „Make up Styling mit Kirschmund“ und einem Outdoor Fotoshooting unterm Kirschblütenbaum. Ein Drei-Minuten-Make-up mit kirschrotem zarten Kussmund verspricht Arite Grunwald in ihrer Gnandsteiner Eisdiele.

Tourismusverein will neue Impulse setzen

Damit könnte es zum Tanz auf der Heiste gehen, zu dem am 4. Mai das Balancehaus Kohren-Sahlis einlädt. Es spielt die Frauendorfer Band „Ray Allen“. – Das alles ist nur eine kleine Auswahl aus dem vielfältigen Angebot, das auf einer extra dafür gestalteten Internet-Seite abrufbar ist.

„Ich hätte am Anfang nie mit einer solch großen Resonanz gerechnet“, sagt Karsten Richter, Vorsitzender des Tourismusvereins. „Ein bunter Strauß mit tollen Angeboten für Gäste und Besucher, aber auch für Einheimische ist entstanden. Hoffentlich machen viele davon Gebrauch.“ Die Kirschblütenzeit im Kohrener Land solle – wieder – ein Höhepunkt in der Region und zu einem festen Bestandteil im Kalender werden. Vor einem Jahrhundert seien zu diesem Anlass Tausende von Besuchern nach Kohren, Gnandstein & Co. gekommen, wo Streuobstwiesen und Alleen die Landschaft bis heute prägten.

Waggons voll Kirschen für Leipzig und Chemnitz

Aus der Chronik gehe zudem hervor, dass beispielsweise im Sommer 1923 vom Kohrener Bahnhof aus täglich zwei Waggons mit Kirschen auf dem Weg in die Großstädte Leipzig und Chemnitz geschickt wurden. „Unser Tourismusverein zeigt damit, dass mit der Neuaufstellung neue Impulse für die Region gesetzt werden“, so Richter. „Wir möchten diesen Schwung und das Engagement der Mitglieder und weiterer Anbieter in die Zukunft mitnehmen.“

Die Mitglieder des Vereins treffen sich zu einem internen Auftakt am 26. April auf der Gnandsteiner Burg. Hier wird Corinne Schulze von den Kohrener Museen etwas zur Geschichte der Kirschblüte und Kirschernte im Kohrener Land erzählen. Danach geht es auf zu einer gemeinsamen Runde durch die Kirschblüte.

https://www.tourismusverein-borna-kohrenerland.de/kirschbluete

Von Ekkehard Schulreich