Kita Kohren-Sahlis: „Turmspatzen“ fliegen aus in Ausweich-Quartier

Jetzt wird es konkret: Die Sanierung der Kindertagesstätte „Turmspatzen“ in Kohren-Sahlis beginnt. Ende der abgelaufenen Woche wurde die Einrichtung der Johanniter-Unfallhilfe in Hort-Räume der Grundschule ausgelagert. Damit hat die Stadt Frohburg Baufreiheit, um den 2008 unter Kohrener Regie errichteten Neubau, der eine Vielzahl grundsätzlicher Baumängel aufweist, herzurichten.

Bürgermeister will bis Jahresende alles schaffen

„Bisher sind wir noch optimistisch, dass wir den Zeitplan bis Ende 2021 erfüllen werden“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der Sitzung des Stadtrates. Es deuteten sich aber „erste Schwierigkeiten aufgrund von Preissteigerungen, Material-Lieferfristen und anderen negativen Entwicklungen in Deutschland an, die von der Stadtverwaltung kaum zu beeinflussen sind“.

Die Stadt werde trotz einer Förderung des Gesamtprojektes von 700 000 Euro deutlich mehr Eigenmittel einsetzen müssen, um die Sanierung erfolgreich abschließen zu können. Solange die Stadt bisher keinen Haushalt hat – der soll voraussichtlich erst im dritten Quartal beschlossen werden –, könne sie den nötigen Kredit nicht aufnehmen und müsse sämtliche Leistungen vorfinanzieren, in Summe mehr als zwei Millionen Euro.

Investitionen in Schulhaus haben Bestand

Um das Interims-Quartier im Hortbereich der Grundschule herzurichten, investierte die Kommune bereits 240 000 Euro. „Der überwiegende Teil dieser Kosten ist aber kein verlorener Aufwand, weil vor allem die Sanitärräume sowohl für Schul- und Hort- wie für Kindergarten-Kinder nachhaltig saniert wurden“, so Hiensch. Erst nach dem Rückumzug in die sanierte Einrichtung werde man aber wissen, wie hoch die Ausgaben tatsächlich sind. Mit Sicherheit werde Frohburg in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein, so intensiv wie in den vergangenen drei Jahren in Kindereinrichtungen und die Schule in Kohren-Sahlis zu investieren.

Stadt muss Millionen-Kredit aufnehmen

Im Vorgriff auf die laufenden Etat-Planungen beschloss der Stadtrat, zur Finanzierung des „Turmspatzen“-Vorhabens, aber auch weiterer dringender Investitionen wie dem Sporthallen-Bau in Prießnitz und dem Kauf eines Fahrzeuges für die Flößberger Feuerwehr einen Kredit von 2,1 Millionen Euro aufzunehmen. Er wird Teil des Doppelhaushaltes 2021/2022.

Das Haus der „Turmspatzen“ wird künftig mit Erdgas beheizt. Im Zuge der Sanierung erfolgt auch der Austausch des Heizsystems. Der Technische Ausschuss vergibt den Auftrag dafür am 17. Mai.

Von Ekkehard Schulreich