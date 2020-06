Kita-Landeswettbewerb: Kohrener „Turmspatzen“ werden zu kleinen Gärtnern

Frohburg/Kohren-Sahlis

Eine Versteck-Ecke unter dem duftenden Jasmin, eine Matsch-Strecke für heiße Tage und einen Platz, wo sich mit Stöcken, Steinen, Früchten kreativ sein lässt: Die Kohren-Sahliser „Turmspatzen“ wollen das ohnehin schon üppig grüne Areal ihrer Kindertagesstätte durch weitere Erlebnisbereiche ergänzen. Dabei motiviert die Knirpse und das gesamte Team des Trägers Johanniter-Unfallhilfe der Ehrgeiz, auch in der dritten und entscheidenden Runde des Wettbewerbs „Unser Kinder-Garten – ein nachhaltiger Bildungsraum“ erfolgreich zu sein. Der tatkräftigen Unterstützung durch viele Eltern und Großeltern, durch Unternehmen und Vereine und die Stadt Frohburg können sie sich sicher sein.

Garten ist der größte Schatz

„Wir orientieren uns immer stärker auf ein Natur-Konzept. Wir haben dafür ja auch die besten Voraussetzungen“, sagt Leiterin Silke Jäkel. Aus jedem Gruppenraum des 2008 errichteten Neubaus am Kohrener Stadtrand geht es direkt ins Grüne. Der Wald ist wenige Schritte entfernt, ein Bach ebenfalls. „Das ist nicht nur in Corona-Zeiten ein großer Vorteil.“ Als die sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 2019 die sechste Auflage des Wettbewerbes startete und die Kohrener sich unter dem Motto „Kastanie, Erdbeere, kleiner Spatz – unser Garten ist unser größter Schatz“ beteiligten, war die Pandemie fern jeglicher Vorstellungskraft. Groß war indes die Fantasie, die Einrichtung aufzuwerten – durch Beerensträucher und ein Insektenhotel, eine Kräuterspirale und ein Weidentipi, eine Eidechsenburg und eine Schmetterlingswiese.

Jury kommt im September

Die „Turmspatzen“ kamen damit unter die 30 Bestplatzierten, schafften für die 400 Euro Prämie zur Kinderküche noch ein Spielhaus an. Sie tüftelten und bauten weiter: an einem Kletterhügel für die Krippe, an Hochbeeten und Benjeshecken – und bestanden Runde zwei. Im September wird die Wettbewerbs-Jury jene zehn Einrichtungen besuchen, die noch im Rennen sind, und die drei Landessieger küren. Natürlich hoffe man, zu diesen drei zu gehören, sagt Jäkel. Zu Gewinnern dürfe man sich aber getrost jetzt schon zählen, da so vieles in gemeinsamer Arbeit entstanden sei: „Wir sind allen dankbar, die uns dabei unterstützen.“

Von Ekkehard Schulreich