Kitzscher

Das Park- und Teichfest Kitzscher war in diesem Jahr wieder Anziehungspunkt für Groß und Klein. So lockten zahlreiche Aktionen hunderte Besucher an. Am Samstag Vormittag bildete das Seifenkistenrennen den Aufakt zum Fest. Die jüngsten Fahrer waren mit ihrem Bobby-Car am Start.

Bewohnerin Sieglinde Nave schaute mit Vergnügen dem Ereignis auf der Straße zu. „Ich finde es spannend, wie die kleinen Flitzer gekonnt den Berg hinabsausen“, meinte die Rentnerin. Dass in dieser Zeit die Straße für den Fahrverkehr gesperrt ist, findet sie nicht schlimm. „Es ist doch prima, wenn in Kitzscher etwas Schönes passiert. Dafür haben die meisten Anwohner Verständnis“, ergänzte sie. Schon der Probelauf zog Zuschauer an, die beide Seiten der Straße säumten. Zur Sicherheit waren an den sogenannten Schikanen Strohballen aufgestellt, die im Fall der Fälle Schlimmeres verhindern sollten.

Zur Galerie Dieses Spektakel ließen sich viele nicht entgehen: Originelle Seifenkisten rollten beim Park- und Teichfest durch Kitzscher.

Seifenkisten-Bau ist Familiensache

Familie Böhme schaute dem Treiben aus unmittelbarer Nähe zu. „Ich bin viele Jahre selber Seifenkistenrennen gefahren und auch in Kitzscher an den Start gegangen. Jetzt fährt mein Sohn solche Rennen“, verriet Uwe Böhme. Viele Stunden Freizeit habe er für das interessante Hobby geopfert. „Es ist nicht nur das Fahren, vielmehr muss das Gefährt zusammengebaut werden, denn so eine Seifenkiste zu bauen, die auch schnell den Berg hinabfährt, braucht Zeit. Manchmal, besonders dann, wenn es nicht so gut läuft wie erwartet, muss man auch Niederlagen einstecken. Das gehört einfach dazu“, sagte Böhme. Noch wichtiger ist ihm, dass sich auch die Familie dafür begeistern kann. „Ohne deren Rückhalt wäre das kaum möglich.“ Das Besondere an der Veranstaltung: Es geht nicht nur die schnellsten Seifenkisten, sondern auch um die originellsten. So fuhr eine berädertes Faltboot genauso die Straße hinab wie eine Straßenbahn oder ein Flugzeug.

Auf das Seifenkisten- folgt das Entenrennen

Hans-Jürgen Kuhnhardt ließ sich das alljährliche Ereignis nicht nehmen. „Es gehört schon viel Fleiß dazu, ein Gefährt zu bauen, das am Ende sogar noch rollt“, sagte er. Seit vielen Jahren beobachtet er das Festgeschehen. „Es ist nicht nur das Seifenkistenrennen, das mir gefällt, auch die Ereignisse am Nachmittag auf dem Festplatz bis hin zum sogenannten Entenrennen haben sich zu einer festen Größe entwickelt, die ich nicht missen möchte. Besonders freue ich mich auf bekannte Gesichter zu treffen“, betonte Hans-Jürgen Kuhnhardt.

Auf dem Festplatz herrschte buntes Treiben. Die Hüpfburgen auf dem Ruinengelände kamen bei den Kindern gut an. Auch das Bühnenprogramm mit dem Auftritt der Kindergartenkinder lockte zahlreiche Besucher auf das Festgelände. Am Imposantesten aber war am Abend das legendäre Entenrennen auf der Eula. Die erste am Zielort eintreffende Kunststoffente bescherte dem Besitzer einen Gewinn. Auch die Nachfolgenden gingen nicht leer aus, und sei es nur der Spaß, den das Rennen den Besucher bereitete.

Von René Beuckert