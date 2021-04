Kleine Orte ganz groß: Wenn Nachbarn im Landkreis Leipzig zu Geschwistern werden

Landkreis Leipzig

Sticheleien unter Geschwistern kommen in den besten Familien vor. Nicht umsonst heißt es: Was sich neckt, das liebt sich. Die Kleinbardauer zählen zwar nicht mal halb so viele Hanseln wie der große Bruder (Großbardau rund 1000). Dafür begegnen sie ihm beim Tauziehen auf Augenhöhe. Mit List. Und Tücke!

Wenn die Mannschaften beim Teichfest die Kräfte messen, firmiert Team Kleinbardau unter dem Namen „Parthescheißer“. Ein wohl dosierter Affront gegen die Großbardauer: Denn die Parthe, daher stammt auch die Ortsbezeichnung Bardau, fließt nun mal von Klein- nach Großbardau. Typischer Fall von großes Geschäft statt klein beigeben!

Frank Bachran (69) ist Mitglied vom Heimatverein Großbardau. Quelle: Haig Latchinian

Überhaupt stellt Kleinbardau sein Licht nicht unter den Scheffel, muss der Großbardauer Frank Bachran neidlos anerkennen: „Die Feuerwehr der Kleinbardauer ist älter als unsere. Unsere gibt es seit 1940. Der erste Wehrleiter von Kleinbardau, Karl Wolf, wurde aber schon 1911 erwähnt. Daher feierten die Kleinbardauer 2011 ihre 100-jährigen Kameraden.“

Auch die Großbardauer gratulierten. Genauso artig wie die Kleinbardauer 2018 zur 800-Jahrfeier des großen Bruders mit im Festumzug liefen. Was viele nicht wissen: Durch Großbardau zogen einst die Salzhändler. Der Ort auf einem Felsen hoch über der Parthefurt kam zu einiger Berühmtheit. Ja, ihm stand sogar eine heimliche Karriere als Stadt bevor.

Dazu kam es aber nicht. Groß- und Kleinbardau wurden 2006 in die Große Kreisstadt Grimma eingemeindet. Im Großbardauer Ortschaftsrat sitzen Klein- und Großbardauer einträchtig nebeneinander. Gemeinsam sind sie stark. Von wegen großer und kleiner Bruder: Bis 1240 galt Großbardaus Gotteshaus noch als „Mutter“ der Grimmaer Stadtkirche!

Zschepe als Tor zur Hohburger Schweiz

Klein und groß, das sei so eine Sache, bemerkt Großzschepas historisches Gewissen, Gerold Aé: „Zschepa wurde 1223 erstmals erwähnt. Der Ort besteht aus zwei Siedlungen, wobei – und das ist überraschend – Kleinzschepa älter ist als Großzschepa.“ Jedenfalls sei Kleinzschepa auf einer Karte von 1284 eingezeichnet, Großzschepa dagegen nicht einmal erwähnt.

Gerold Aé (88) ist Ortschronist von Großzschepa. Quelle: Haig Latchinian

Die anderthalb Kilometer voneinander entfernten Orte hatten lange jeweils einen eigenen Bürgermeister. 1961 fiel Kleinzschepa an Hohburg, während Großzschepa weiter selbstständig blieb und erst 1993 nach Hohburg eingemeindet wurde. Seit 2012 sind sie Ortsteile der Gemeinde Lossatal. „Ob Groß oder Klein – wir sind alle aus Zschepe“, triumphiert Aé.

Großzschepa hat mit reichlich 400 Einwohnern rund vier mal so viele wie die kleine Schwester. Trotzdem schaue Großzschepa nicht auf Kleinzschepa herab. Beide schauen statt dessen ehrfürchtig zu Kleinem und Großem Berg auf. Die Orte bilden das Tor zur Hohburger Schweiz und feierten 1998 gemeinsam 775 Jahre Zschepa.

Klein- und Großbothen unzertrennlich

Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört! Klein- und Großbothen sind das beste Beispiel dafür, dass Geschwister unzertrennlich sind. Nicht nur im übertragenen Sinne! Der Blick aus der Vogelperspektive verrät, dass sich beide Orte nicht nur annähern, sondern sich längst in den Armen liegen. Trotz Corona und Abstandsgebot!

Auf die Ortseingangstafeln will aber weder die eine noch die andere Seite verzichten – der lieben Ordnung wegen. Dorothea Schanz ist seit 2012 Pfarrerin für Groß- und Kleinbothen. Wie eine Mutter liebt sie beide Orte gleichermaßen: „Das Freibad und der Gasthof mit dem schönen Biergarten in Kleinbothen, Großbothen mit seinen prächtigen Villen.“

Dorothea Schanz (40) ist Pfarrerin unter anderem für Groß- und Kleinbothen. Quelle: Haig Latchinian

Es sei gehuppt wie gesprungen, ob von Klein- oder Großbothen aus: Die Natur ist überall nah. Besonders reizvoll sei der Spazier- und Radweg von Kleinbothen immer der Mulde entlang bis Nimbschen. Empfehlen könne sie aber auch die Wanderroute von Großbothen zur Rausche oder den Besuch des Wilhelm-Ostwald-Parks.

Der Ort war vor allem im 19. Jahrhundert beliebte Sommerfrische. Er habe große Söhne angezogen, mit denen sich heute Groß- und Kleinbothener schmücken könnten: Wilhelm Ostwald, Chemiker und Nobelpreisträger, lebte und forschte hier. Genauso wie Wilhelm Wundt, Begründer der Psychologie als eigenständige Disziplin.

Großbuch bleibt Einzelkind

Während es die einen genießen, Bruder oder Schwester zu haben, müssen sich andere mit ihrem Status als Einzelkind begnügen – und das, obwohl es der Ortsname anders verspricht: Großbuch in der Gemeinde Otterwisch ist so ein Fall. „Es gab und gibt kein Kleinbuch“, hat Chronist Karlheinz Herfurth recherchiert.

Karlheinz Herfurth (85) ist Ortschronist von Großbuch. Quelle: Haig Latchinian

In Lausick soll Wiprecht von Groitzsch ein Kloster gegründet haben, sagt Herfurth. Und weil so ein Kloster versorgt sein wollte, entstanden in der Umgebung etliche Dörfer. Siedler aus Franken, bekannt für ihre Buchenwälder, seien angeworben worden. Sie hätten wohl auch den Namen Buch mitgebracht.

Aus Buch (1285) wurde 1529 Großen Buch und ab 1717 Großbuch. Keine Spur aber von Kleinbuch. Die 200 Einwohner von Großbuch glauben, dass der Name ihres Ortes mit einem weiteren Kloster in Verbindung steht – mit Buch bei Leisnig: „Gut möglich, dass unser Buch zu Großbuch wurde, um Verwechslungen mit Kloster Buch auszuschließen“, so Herfurth.

Zwei Welten: Kleinprießligk und Großpriesligk

Großbuch sehnt sich nach einem kleinen Geschwisterchen, hat aber keines – Großpriesligk (Stadt Groitzsch) hat auf den ersten Blick eines, bei genauerem Hinsehen aber stellt sich heraus, dass Kleinprießligk wohl nichts mit Großpriesligk zu tun hat. Das jedenfalls behauptet bei einer Stichprobe sowohl die eine als auch die andere Seite.

Nicht umsonst wird das eine Priesligk mit „s“, das andere mit „Rucksack-s“ geschrieben. Wohl deshalb, weil man für die fast Zehn-Kilometer-Halbtagestour einen gut sortierten Rucksack braucht, um auf dem Weg von A nach B nicht zu verhungern. Roland Meyer ist bekennender Großpriesligker. Er erzählt, dass im Saal des Gasthofes die Narren von Groitzsch los sind.

Roland Meyer (75) ist Heimatforscher aus Großpriesligk. Quelle: Haig Latchinian

Zumindest, wenn es keine Pandemie gibt. Auch Hochzeiten, Geburtstage und Schulfeiern würden dort veranstaltet. In den Großpriesligker Neubauten, so Meyer, wohnen Menschen, die aus Dörfern stammen, die der Kohle zum Opfern fielen: Käferhain, Peres, Piegel. Heute tragen Straßen ihre Namen. Großpriesligk, sagt Roland Meyer, hat gut 500 Einwohner.

Wie viele Erdenbürger es in Kleinprießligk gibt, können Daniela und Zoe, die beiden Schwestern von der Pferdezucht Lupke, an den Händen abzählen: „19 Leute in acht Häusern.“ Dazu gibt es die Biogas- und Milchviehanlage. In Großpriesligk kennen sie niemanden. Kein Wunder: Zwischen den Orten liegen zwar keine Welten, aber doch einige Dörfer.

Keine echten Geschwister: Klein- und Großsteinberg

Auch die vom Naunhofer Forst getrennten Klein- und Großsteinberg sind keine echten Geschwister. Dabei leben beide nicht unwesentlich vom Steinabbau. Rolf Langhof, Chronist von Großsteinberg, verweist auf den heute bewaldeten Windmühlenberg: „Ursprünglich war er ein nackter Fels, ein großer Stein, der dem Ort auch seinen Namen gab.“

Rolf Langhof (79) ist Ortschronist von Großsteinberg. Quelle: Haig Latchinian

Es sei Rittergutsbesitzer Alexander Platzmann gewesen, der den großen Stein mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt hatte. An dem 180-Meter-Berg stand zu Ostzeiten eine Schanze und befindet sich noch heute die Rodelbahn. Barbara Wuytack spricht über den kleinen Berg in Kleinsteinberg: „Dort gibt es Spittel- und Hausbruch. Geteilt werden sie von der Bahnlinie.“

Barbara Wuytack (71) ist Ortschronistin von Beucha und forscht auch zu Kleinsteinberg. Quelle: Haig Latchinian

Wuytack und Langhof hatten noch nie zuvor über eine mögliche Geschwisterlichkeit zwischen Klein- und Großsteinberg nachgedacht: „Da hatte auch noch niemand gefragt.“ Kleinsteinberg lägen andere Orte näher: Beucha und Brandis etwa. Bei den Großsteinbergern regten sich höchstens mit Blick auf Klinga, Pomßen oder Grethen familiäre Gefühle.

Eine Reise wert: Groß- und Kleinpötzschau

Ganz anders ist das bei Groß- und Kleinpötzschau. Zusammen mit Dahlitzsch verschmolzen sie 1934 zum Ort Pötzschau. Pötzschau wurde 1995 nach Espenhain eingemeindet und kam so 2015 zu Rötha. Trotz allem sind sich Groß- und Kleinpötzschau näher als je zuvor. Eine Brücke über die alte Gösel, den einstigen „Grenzfluss“, symbolisiert die Einheit.

Pötzschau wäre weggebaggert worden, wenn die Wende nicht gekommen wäre. Entsprechend wenig wurde zum Ende der DDR investiert. Nach Stilllegung des Tagebaus blühte der Ort regelrecht auf. Beim Wettbewerb „Schönstes Dorf Sachsens“ erreichte Pötzschau 2003 den dritten Platz. Uwe Halfwassen ist Ostfriese und seit acht Jahren in Großpötzschau zu Hause.

Uwe Halfwassen ist Lokalpolitiker in Pötzschau. Quelle: Haig Latchinian

Als ehrenamtlicher Lokalpolitiker hat er sich mit dafür eingesetzt, dass sowohl in Klein- als auch Großpötzschau hübsche Willkommenstafeln aufgestellt wurden. Beim Quetschfest feierten Klein- und Großpötzschauer gemeinsam. Fast 2000 Liter Apfelsaft flossen, eine Kapelle spielte, Forellen wurden geräuchert. Willkommen im Neuseenland!

Das 400-Seelen-Dorf kommt fast schon ostfriesisch daher – nicht nur wegen der Boote. Pötzschau ist einen Besuch wert. Die Einwohnerzahl steigt, hüben wie drüben gibt es schicke Häuser. Die Kirchen markieren Groß- und Kleinpötzschau. Wo einst die Völkerschlacht tobte, schlagen Groß- und Kleinpötzschauer längst versöhnliche Töne an: in der Hof-Musikschule.

