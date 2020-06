Kleine Schlagzeuger in Geithain legen wieder los – wenn auch mit Maske

Geithain

Trommeln ist ihre Welt, doch über Wochen konnten sie diese Leidenschaft nur zu Hause ausleben: Fritz, Malek, Moritz, Schirin, Franz, Heinrich und die anderen jungen Schlagzeuger, die der Geithainer Lehrer und Tanzmusiker Manfred Kluge unter seinen Fittichen hat, freuen sich, dass die Corona-bedingte Zwangspause zu Ende ist. „Per Video-Schalte kannst du schlecht Schlagzeug üben. Aber wir sind in Kontakt geblieben - und alle sind begeistert, dass es weitergeht“, sagt Kluge über die neun Jungen und zwei Mädchen, die er in der Geithainer Außenstelle der Kunst- und Musikschule „ Ottmar Gerster“ betreut. Sie kommen aus Geithain, Frohburg, Rochlitz und den Dörfern dazwischen.

Fritz, Malek, Moritz, Schirin, Franz und Heinrich posteten mit Manfred Kluge während der Corona-Sperre ihre Botschaft: Bleibt zu Hause! Wir bleiben am Schlagzeug! Quelle: privat

Maske stört ein bisschen, ist aber kein Problem

„Seit dem 17. März war absolut Stille. Eine lange Zeit für uns alle“, sagt Kluge. Jetzt mit Maske vor Mund und Nase zu lernen, sei nicht einfach. „Mitunter ist die Verständigung schwer, aber damit müssen wir leben.“ Aufwendig seien zudem die Hygiene-Maßnahmen, doch an der Spielfreude und Begeisterung aller ändere das nichts. Bereits seit der Jahrtausendwende ist Manfred Kluge als Dozent an der Musikschule des Landkreises tätig, hat inzwischen mehr als 50 junger Leute ausgebildet am Schlagzeug. „Einige spielen inzwischen in renommierten Orchestern und Bands.“ Kluge selbst begann 1969 zu trommeln, stand mit der Amateurband „Die Neons“ auf der Bühne, später mit dem „Sonata“-Septett und Illi's Showorchester. Heute spielt er im Blasorchester des Musikvereins Geithain und im Ensemble Trio-Werk.

Unterrichtet wird in den Räumen des Internationalen Gymnasiums. Die Geithainer Außenstelle bietet eine Ausbildung unter anderem an Posaune, Flöte, Saxofon und in Gesang an.

Von Ekkehard Schulreich