Knappe Million Euro: Geithain will in drei Kindereinrichtungen investieren

Geithain/Narsdorf

Geithain investiert im kommenden Jahr erheblich in drei Kindertagesstätten. Möglich macht das eine Förderung, die Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) über den Landkreis Leipzig sichern konnte. Profitieren davon sollen die Einrichtungen „Rasselbande“ in Narsdorf und „Wirbelwind“ in Geithain. Zudem bekommt das Kirchspiel Geithainer Land Mittel, um im Evangelischen Naturkindergarten „Wurzelbude“ in Rathendorf zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen.

Höchster Investitionsbedarf in Narsdorf

Weil mit der Inbetriebnahme der sanierten Grundschule in Narsdorf die Betreuung der Kinder in dem neu gegründeten Hort unter demselben Dach konzentriert wurde, schafft das in Narsdorf und Rathendorf Luft. In diesen beiden Häusern soll die Chance genutzt werden, für die Jüngeren zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Das umriss Rudolph auf der Sitzung des Geithainer Stadtrates am Dienstagabend.

Auf eine knappe Million Euro bezifferte er die Gesamtinvestitionen inklusive Förderung. Rund ein Fünftel werde in Rathendorf verbaut. Das Gros der Summe werde für die „Rasselbande“ eingesetzt, wo der Bedarf am höchsten sei. Träger ist hier wie im neuen Hort der Verein Muldentaler Jugendhäuser.

Kosten werden jetzt im Detail ermittelt

„Wir haben die Einrichtungen in Narsdorf und Geithain abgefahren und uns ein genaues Bild gemacht von dem, was notwendig ist“, sagte der Oberbürgermeister. Das betreffe unter anderem auch verschlissene Heizungsanlagen. Jetzt ermittele man die Kosten, sitze intensiv über einer Strategie, um sie dem Parlament im November zu Beratung und Beschluss vorzulegen.

Ertüchtigung und Ausbau der Narsdorfer Kindertagesstätte erfolgen auch vor dem Hintergrund der schwierigen Situation der Ossaer Einrichtung „Abenteuerland“, so Rudolph. Hier gebe es einen kaum aufzulösenden Investitionsstau und baurechtliche Probleme. Der Betrieb laufe unter behördlichen Auflagen und Ausnahmeregeln. „Irgendwann erhalten wir keine Verlängerung mehr“, meinte er. Das passiere „weder heute noch morgen“, doch größere Investitionen in die Immobilie werde die Kommune kaum noch tätigen.

Farbanstrich für alte Grundschule

Könnten Zimmer in der sanierten Narsdorfer Grundschule eines Tages eine Lösung sein, wollte Gabriele Sporbert (CDU) wissen. Rudolph verneinte das: „Die Räume, die wir hergerichtet haben, sind für Schule und Hort völlig ausgeschöpft.“ Und der bisher als Grundschule genutzte Anbau sei verschlissen. Dessen Fassade werde jetzt mit frischer Farbe versehen, um zu dem sanierten Haus keinen zu großen Kontrast abzugeben. Das Gebäude selbst stehe nun den Narsdorfer Vereinen zur Verfügung. Mehr sei aus baulicher Sicht nicht drin.

Campus Narsdorf: Es bleibt bei 2,3 Millionen Euro Außerplanmäßige Ausgaben bedeuten nicht zusätzliche Kosten: Bei der Sanierung der alten Narsdorfer Mittelschule, die zum Haus für Grundschule und Hort avancierte, bleibt die Kommune beim veranschlagten Kostenrahmen von rund 2,3 Millionen Euro. Das sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) in der Stadtratssitzung. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass sich das ambitionierte Vorhaben bis 2022 ziehe, und habe das deshalb so auch in den Haushalt geschrieben. Wegen des Abschlusses Mitte September 2021, muss man 441 000 bereits investierte Euro vom nächsten Jahr vorziehen. Mit der Förderbehörde ist das abgestimmt, sagte Rudolph. Das Geld nehme man aus Mehreinnahmen der Gewerbesteuer. Der Kommune entstehe so keinerlei finanzieller Nachteil. Der Stadtrat stimmte einhellig zu.

Von Ekkehard Schulreich