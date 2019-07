Frohburg

Ein kurzentschlossener Kauf im Baumarkt sorgt heute dafür, dass Pflanzenfreunde bei Günter Thiele Schlange stehen. Denn der Frohburger aus dem Ortsteil Flößberg hat einen dermaßen grünen Daumen, dass sein Kaktus Selenicereus grandiflorus (übersetzt: groß blühend) nicht nur jedes Jahr blüht, sondern auch so groß geworden ist, dass er regelmäßig Ableger verteilt.

Vielen ist das Gewächs wohl eher unter dem Namen „Königin der Nacht“ bekannt. Und die ist etwas Besonderes. Denn sie blüht lediglich einmal im Jahr und dann auch nur eine Nacht lang. Mit einer einzigen Blüte ist es bei Thiele aber nicht getan, vielmehr schafft seine Pflanze meist fünf bis sechs.

Vor rund 20 Jahren hatte sich der Frohburger den Kaktus ins Haus geholt. „Der braucht ab und an mal etwas Dünger und einmal in der Woche ein bisschen Wasser“, erzählt er. Das reiche der Pflanze vollkommen aus, um sich bei Thiele regelmäßig mit voller Pracht zu bedanken.

Blüten deuten mit Zittern an, dass sie aufgehen

Wann die entstehende Blüte dann tatsächlich aufgeht, ist deutlich zu erkennen. „Sie fangen richtig an zu zittern, gehen dann auf und nach einer Nacht wieder zu“, sagt der Kakteenfan. Nach der Blüte bekomme die Pflanze dann einen regelrechten Wachstumsschub. Und auch die Ableger fühlen sich bei ihren neuen Besitzern wohl. Von einigen Freunde hat Thiele mittlerweile erfahren, dass alle abgegebenen Pflanzen bereits geblüht haben.

Selenicereus grandiflorus ist vorrangig im Südosten der Vereinigten Staaten, in Mexiko und der Karibik verbreitet. Dass die Pflanze lediglich in den Nachtstunden blüht, ist ihrer Herkunft geschuldet. Zahlreiche Fledermausarten in den Tropen sind nicht – wie hiesige einheimische Fledermäuse – Fleischfresser, sondern ernähren sich von Nektar und Pollen. Blumen wie die Königin der Nacht, die von diesen Tieren bestäubt werden, blühen deshalb ausschließlich in den Nachtstunden – wenn auch die Fledermäuse aktiv werden.

Viele botanische Gärten öffnen ihre Türen zu ungewöhnlichen Zeiten, um den Besuchern die Beobachtung dieses beeindruckenden Naturschauspiels zu ermöglichen.

Von Julia Tonne