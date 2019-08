Landkreis Leipzig

Staunend nahmen die Menschen in den Kohlerevieren teilweise zur Kenntnis, welche Vorhaben beim Thema Strukturwandel umgesetzt werden sollen. Um die Bürger besser einzubinden, sind ab September in Mitteldeutschland neun sogenannte Zukunftswerkstätten geplant. Die Innovationsregion Mitteldeutschland, der neben dem Landkreis Leipzig weitere Gebietskörperschaften aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angehören, stellte das Projekt am Mittwoch bei einer Auftaktveranstaltung im sachsen-anhaltinischen Zeitz vor.

Innovationsregion und Metropolregion in einem Boot

Götz Ulrich ( CDU), Landrat des federführenden Burgenlandkreises, betonte, dass es um die Erarbeitung eines Leitbildes für den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier gehe. „Bislang hatten die Menschen zurecht den Eindruck, dass hier mit heißer Nadel gestrickt wird, das viel Aktionismus im Spiel ist.“ Das habe mit dem Zeitdruck zu tun gehabt, unter dem die Regionen bei der Anmeldung ihrer Projekte beim Bund standen. „Jetzt geht es aber darum, grundsätzlich darüber nachzudenken: Wie wollen wir 2040 leben und arbeiten?“ Dieser Prozess brauche Zeit, den sich die Innovationsregion Mitteldeutschland, die deckungsgleich mit der gleichnamigen Metropolregion ist, gern nehmen möchte. „Es geht nicht darum“, so Ulrich, „die Meinung von Verwaltungsbeamten oder Kreisräten zu hören. Menschen, die hier leben, sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen. Auch Lieschen Müller aus Zeitz oder Torgau.“

Um das sicherzustellen, werden Teilnehmer der Zukunftswerkstätten per Zufallsprinzip ausgewählt. Wie das funktioniert, erläuterte Ingo Seeligmüller, Geschäftsführer der Neuland-Quartier GmbH. Pro Werkstatt-Termin sollen 60 Teilnehmer gemeinsam Ideen für die Zukunft der Region entwickeln. „30 werden dabei per Zufallsprinzip ausgewählt“, erläuterte Seeligmüller. Pro beteiligtem Landkreis werden dafür 300 Personen angeschrieben, die den Altersquerschnitt der Bevölkerung repräsentieren. „Auf den Rücklauf sind wir sehr gespannt“, so der Agenturchef. Sollten sich mehr als 30 Bürger aus der jeweiligen Region melden, müsse gelost werden. Weitere 21 Personen sollen aus Interessenmeldungen herausgefiltert werden. „Prinzipiell hat also jeder Einwohner die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Zukunftswerkstatt zu bewerben“, betonte Seeligmüller. Dies ist seit 7. August auf der neuen Homepage www.innovationsregion-mitteldeutschland.com oder auch per Post möglich. Auch hier gilt die Regel: Bei überproportionalem Interesse entscheidet das Los. Nur neun Akteure pro Veranstaltung sollen aus dem Kreis derjenigen kommen, die sonst die Meinungsbildung dominieren: Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Sieben Landkreise und zwei Städte beteiligt

Unterm Strich werden sich damit 540 Menschen in den sieben beteiligten Landkreisen und zwei Städten in den nächsten Monaten den Kopf über den Kohleausstieg zerbrechen. Zeit müssen die Teilnehmer dabei mitbringen: Es handelt sich jeweils um halbtägige Zusammenkünfte, die von Fachleuten moderiert werden. „Die Ergebnisse werden anschließend aufbereitet und fließen in die Erarbeitung eines Leitbildes für die Innovationsregion ein“, erläuterte Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion. Dieses werde den sieben Landräten und zwei Oberbürgermeistern im Jahr 2020 übergeben und darüber hinaus im Rahmen einer interaktiven Roadshow den Einwohnern vorgestellt.

Termine Zukunftswerkstätten im Überblick: 13. September 2019: Burgenlandkreis in Zeitz 21. September 2019: Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Bitterfeld 27. September 2019: Landkreis Mansfeld-Südharz in Sangerhausen 8. November 2019: Stadt Halle in Halle 15. November 2019: Landkreis Altenburger Land in Altenburg 22. November 2019: Saalekreis in Leuna 17. Januar 2020: Landkreis Leipzig in Borna 24. Januar 2020: Stadt Leipzig in Leipzig 31. Januar: Landkreis Nordsachsen in Eilenburg

Von Simone Prenzel