Die Linksfraktion im Sächsischen Landtag fordert eine Neuausrichtung des Strukturwandels in den Kohlerevieren. „Dazu muss das Fördermittelverfahren endlich geändert werden“, erklärt Antonia Mertsching, Sprecherin der Linksfraktion für Strukturwandel. „Das Windhundprinzip gehört abgeschafft.“ Es müsse endlich eine Strategie für den Strukturwandel – insbesondere für die kernbetroffenen Regionen – her, die mit allen Mitgliedern der Regionalen Begleitausschüsse auf Augenhöhe entwickelt werde. Im Ausschuss für Regionalentwicklung wurde vor wenigen Tagen auf Antrag der Linkspartei unter dem Titel „Lichterketten und Leuchttürme“ über erste Strukturwandel-Projekte beraten.

Graichen als Experte geladen

Landrat Henry Graichen (CDU), der als Experte geladen war, verteidigte vor den Abgeordneten bisherige Entscheidungen. Graichen ist Vorsitzender des Regionalen Begleitausschusses für das Mitteldeutsche Revier, zu dem die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig gehören. „So berechtigt die Forderung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Strukturwandel ist, so wichtig ist es auch, dass wir unsere Region wettbewerbsfähiger machen und die Menschen sich hier wohlfühlen, gerne hier leben und ihre Zukunft planen können“, so Graichen. Hierfür brauche die Region Projekte der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Daseinsfürsorge, spielte Graichen auf geplante Millioneninvestitionen in Kitas oder touristische Infrastruktur an. Das System als solches, so Graichen, sei zur Umsetzung der Projekte gut angelegt und schnell gestartet. „So konnten wir bereits erste Maßnahmen auf den Weg bringen, die wir für den Strukturwandel dringend brauchen“, nahm der Kreischef auf das erste große Strukturwandel-Projekt „Saulis“ in der Gemeinde Thallwitz (Landkreis Leipzig) Bezug.

Schmidt spricht von komplizierten Förderbedingungen

Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt (CDU) räumte ein, dass die Förder-Bedingungen des Bundes in Teilen sehr kompliziert und vor Ort schwer zu vermitteln seien. „So ist zum Beispiel weder eine Förderung von Schulen zur Aus- und Weiterbildung möglich, noch eine direkte Förderung von Unternehmen. Beides ist aber für einen erfolgreichen Strukturwandel notwendig. Wir wollen deshalb die Mittel des Just Transition Fonds der EU vorwiegend dazu nutzen, die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unternehmen direkt zu unterstützen. Dabei gilt es insbesondere, mittelständischen Unternehmen der Region zu helfen, wenn sie sich neue Geschäftsfelder erschließen.“

Linke fordert mehr Mitsprache von Bürgern und Kommunen

Die Linke erneuerte nach der Anhörung ihre Kritik. „Die betroffenen Kommunen und die Zivilgesellschaft haben zu wenig Mitsprache“, bemängelt Mertsching. „Deren Einbindung in den Regionalen Begleitausschüssen ist eine Farce, schließlich kann die Staatsregierung ihre Bewertungen zu Projekten einfach übergehen – oder sie sind schlicht wirkungslos, wenn die Projekte sowieso nicht bis 2026 realisiert werden können.“ Aus den Reihen der Sachverständigen komme die berechtigte Forderung, dass die Urteile der Begleitausschüsse verbindlich sein müssten – insbesondere auch jene zu umstrittenen Landesprojekten.

Region lehnt Landesprojekte teilweise ab

Für den Landkreis Leipzig war zuletzt bekannt geworden, dass die Region einige Ideen des Freistaates sogar ablehnt. Während ein 30-Millionen-Euro-Vorhaben am Werbener Floßgraben daraufhin sang- und klanglos wieder in der Schublade verschwand, hält das Land trotz gegenteiligen Votums aus dem Revier an einem weiteren Projekt – der Pleiße-Renaturierung zwischen Böhlen und Markkleeberg – für immerhin 16 Millionen Euro fest.

