Kohlekumpel in Schleenhain vorm Kohle-Aus: Zwischen Stolz und Job-Abbau

Frank Scheer (59) und Marvin Kanitz (22) stehen im kleinen Führerstand eines Bandwagens im Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Das riesige Gerät ruckelt hin und her, es muss dem danebenstehenden Schaufelradbagger folgen. Plötzlich rauscht ein Funkgerät los, der Fahrer des Baggers meldet sich.

„Marvin, übernimmste mal!“, ruft der erfahrene Scheer seinem jungen Kollegen zu. Alt übergibt an Jung, so ist es jetzt im Bandwagen, und so war es im Braunkohletagebau im Mitteldeutschen Revier seit Generationen. Doch seitdem der Kohleausstieg feststeht, ist alles anders.

Zwei Bergmänner im Führerstand eines Bandwagens im Tagebau Vereinigtes Schleenhain: Frank Scheer (r., 59) ist einer von 435 Mibrag-Mitarbeitern, die bis Anfang 2022 das Unternehmen verlassen werden. Marvin Kanitz (l., 22) hat 2015 seine Lehre als Maschinen- und Anlagenführer im Tagebau begonnen. Er denkt, dass es für ihn irgendwie weitergehen wird. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Scheers Berufsstart in die Kohle vor mehr als 40 Jahren

„Ich bin mit der Kohle groß geworden“, erzählt Scheer. „Der Vater hat früher als E-Lok-Führer im Tagebau gearbeitet. In den Schulferien hat er mich mal mitgenommen, mal mit auf die Lok. Damals ging das ja noch.“ Er stammt aus Lucka in Thüringen und hat 1980 im damaligen Braunkohlekombinat gelernt. Seitdem holt er die dunkle Kohle aus der Erde. „Die Braunkohle wird ja gebraucht“, sagt er. „Die Leute wollen doch auch ’ne warme Bude haben im Winter. Deswegen sind wir ja da.“

Berufsausstieg wegen Personalabbau

Aber lange wird Scheer nicht mehr am Schaltpult stehen und Knöpfe drücken, auf denen „HW Abwurf Bagger Heben“ oder „DW Abwurf Links“ steht. Im Januar sei für ihn Schluss, erzählt der 59-Jährige. Scheer ist einer von geplant 435 vor allem älteren Mibrag-Mitarbeitern, die bis Anfang 2022 das Unternehmen verlassen werden.

Kohlekumpel Frank Scheer (59): „Wenn alles dicht ist mit den ganzen Kraftwerken, dann holen wir den Strom von Frankreich oder Polen.“ Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Der Bergbaubetreiber Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft spricht von einem „sozialverträglichen Personalabbau“. Dies sei eine Konsequenz des Kohleausstiegs. Für Scheer geht sein bevorstehender Abschied in Ordnung. „Ich gehe mit einem guten Gefühl. Man weiß ja nicht, wie lange man noch hat. Ich mache Platz für die Jugend. Das ist ganz wichtig, dass die auch noch arbeiten kann.“

Kanitz: „Ich will Geräte fahren dürfen“

Marvin Kanitz steht vor ganz anderen Überlegungen. Er hat 2015 seine Lehre als Maschinen- und Anlagenführer begonnen. Kanitz kommt aus Teuchern bei Zeitz, „eher die Profener Gegend“, wie er sagt. Profen ist der zweite Tagebau, den die Mibrag betreibt. Wie Scheer wurde auch Kanitz in die Kohle irgendwie reingeboren. „Meine ganze Familie hat in der Braunkohle gearbeitet. Mein Vater war Vorarbeiter in Profen. Oma, Onkel...“, zählt er auf. Als er die Lehre anfing, habe er noch gedacht: „Das ist ein Job mit Zukunft!“

Bergmann Marvin Kanitz (22): „Ich will Geräte fahren dürfen.“ Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Als der Kohleausstieg im vorigen Jahr beschlossen wurde, sei er „erschüttert“ gewesen, sagt der 22-Jährige. „Aber viel weiter versuche ich nicht, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass es noch ein Stückchen geht. Ich will Geräte fahren dürfen.“ Für jedes der Tagebaugroßgeräte – ob nun Bagger oder Bandwagen oder Absetzer – brauche man eine eigene Berechtigung.

Skepsis über deutschen Einfluss auf Klimawandel

Im Jahr 2038 soll der Kohleausstieg in Deutschland kommen. Spätestens. Im Vereinigten Schleenhain wird 2035 Schluss sein. Dann geht das benachbarte Kraftwerk Lippendorf vom Netz, in dem die Kohle verfeuert wird. In Profen ist das für Ende 2034 geplant. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verteidigt diesen Zeitplan erbittert. Der Kohlekompromiss müsse weiter gelten, sagt der CDU-Politiker immer dann, wenn andere ein früheres Aus oder neue Verhandlungen ins Spiel bringen.

Großgeräte fördern im Tagebau Vereinigtes Schleenhain Braunkohle. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Die Kohlekumpel bei der Mibrag schauen mit Skepsis auf die Politik. Kohleausstieg? „Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, wieso Deutschland die Welt retten will“, sagt Scheer. Klimawandel? „Ja, aber da müssen doch alle mitmachen. Russland, China. Wenn alles dicht ist mit den ganzen Kraftwerken, dann holen wir den Strom von Frankreich oder Polen.“ Er sieht vor allem „zigtausende Arbeitsplätze“, die im Bergbau schon verloren gegangen sind.

Wegfall von Tausenden Jobs im Revier

Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) geht davon aus, dass allein in der Oberlausitz reichlich 8000 Arbeitsplätze mit dem Braunkohle-Aus verloren gehen, knapp 5000 Arbeitsplätze indirekt. Dort liegt das größere der beiden Braunkohlereviere im Osten. In Mitteldeutschland sind das deutlich weniger – insgesamt rund 3400. „Das ist eine große Herausforderung, diesen Übergang hinzubekommen. Leag oder Mibrag brauchen die Arbeitskräfte bis zum Schluss.“

Die Kohlebagger im Tagebau Vereinigtes Schleenhain sollen bis spätestens 2035 Braunkohle abbauen. Quelle: Hendrik Schmidt

Schmidt ist so was wie der oberste Manager des Strukturwandels in den Revieren. Mit Blick auf den Kohlekompromiss betont er aber, dass Kraftwerke und Tagebaue noch viele Jahre weiterbetrieben werden müssten. Deshalb glaube er, dass die Bergbaubetreiber Leag (Lausitz Energie; auch Kraftwerksbetreiber) und Mibrag weiter investieren werden in neue Geschäftsfelder, um gerade junge Mitarbeiter zu halten. Die Mibrag hat erst kürzlich Pläne für einen Windpark vorgestellt. Er ist nach Breunsdorf benannt, einem Dorf, das dem Tagebau zum Opfer gefallen ist.

Mibrag verringert Personal jetzt um ein Viertel

Im Vereinigten Schleenhain ist der Leiter des Tagebaus überzeugt, dass seine Mannschaft trotz aller Unsicherheiten voll dabei ist. „Die Leute sind motiviert bis in die Zehenspitzen. Die sind stolz“, sagt Torsten Wenke. Für den 60-Jährigen wird dagegen auch bald Schluss sein. Er gehört ebenfalls zu den 435 der rund 1700 Mibrag-Mitarbeitern, die gehen werden. Es gebe aber auch jüngere Leute, die sich umschauten. „Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob er sagt: ,Ich bleibe bis zum Schluss.‘ oder ,Ich orientiere mich um.‘“, sagt Wenke.

Torsten Wenke (60), Leiter des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain, gehört zu den 435 von 1700 Mibrag-Mitarbeitern, die bis Anfang 2022 die Mibrag verlassen werden. Quelle: Hendrik Schmidt

Stolzer Bergmann: Irgendwie geht es weiter

Marvin Kanitz, der junge Kohlekumpel, denkt auch, dass es für ihn irgendwie weitergehen wird. „Nach dem Kohleabbau kommt die Rekultivierung“, sagt der 22-Jährige. Vorläufig schätzt er aber seinen Job auf den schwankenden Großgeräten inmitten der schwarzen Kohleflöze. „Du hast wirklich einen einzigartigen Beruf, bist immer im Freien“, sagt er. „Es ist eine Arbeit mit großem Verantwortungsbereich. Man muss als Bergmann stolz darauf sein.“

Von Birgit Zimmermann/dpa/LVZ