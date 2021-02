Frohburg/Kohren-Sahlis

Nach mehr als zwei Jahrzehnten geht die Partnerschaft zwischen Kohren-Sahlis und dem italienischen Montottone in eine neue Runde: Nicht nur, dass aufgrund der Eingliederung Kohrens in die Stadt Frohburg das Feld auf sächsischer Seite größer geworden ist. Es soll vor allem auch jünger werden. Darauf hatte man sich bei der Feier des Jubiläums 2018 in Italien verständigt. Ein erster Jugendaustausch soll im Sommer stattfinden – sofern Corona das erlaubt.

Heranwachsende sollen Freundschaft fortsetzen

„Wir waren uns einig: Wir wollen die Jugend stärker einbinden“, sagt Konrad Steglich, der gemeinsam mit Manfred Schott die Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft leitet. Es sei an der Zeit, einen Generationswechsel einzuleiten. Die engen freundschaftlichen Verbindungen, die zwischen Menschen beider Orte entstanden seien, gelte es fortzuführen. „Das gegenseitige Verstehen in Europa ist uns wichtig. Wir merken, das ist ein Beitrag, um Vorurteile abzubauen und einander näher zu kommen.“ Dem sollen die Jugendbegegnungen Rechnung tragen, die in Montottone und in Kohren-Sahlis geplant sind.

Beim Jubiläum 2018: Giovanni Carelli, Bürgermeister von Montottone, übergibt dem Kohren-Sahliser Manfred Schott eine Töpferarbeit. Quelle: LVZ-Archiv

Filme über Leben in Sachsen und in Italien entstehen

Zum Auftakt gibt es vom 1. bis 7. August eine Projektwoche in Montottone; vom 29. August bis 4. September kommt man dann im Kohrener Land zusammen. „Zehn deutsche und zehn italienische Jugendliche werden eine Woche lang jeweils einen Kurzfilm über das Leben in Montottone und Kohren-Sahlis drehen. Wir entdecken Plätze, entwickeln Storyboards, finden Drehorte, filmen, schneiden und präsentieren jeweils einen Kurzfilm über Orte, Menschen und ihre Geschichten“, sagt Franziska Mascheck, Sozialarbeiterin, die mit ihrem Mann Marc, einem Theaterpädagogen, den Verein KulturGut Linda betreibt. Der kümmert sich seit Jahren unter anderem um medienpädagogische Angebote.

Jetzt plant er gemeinsam mit Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft das Austausch-Projekt, wird dabei unterstützt von der Oberschule Frohburg, der Kommune und der Fachstelle für Europäische Jugendarbeit der Villa Leipzig. Teilnehmen können je zehn Jugendliche aus dem Kohrener Land und aus Montottone, Mindestalter 13 Jahre. „Zur ersten Informationsveranstaltung in der Oberschule Frohburg kamen mehr als zehn Jugendliche“, sagt Mascheck. Dabei sein könnten auch jene, deren Eltern eine Bildungsreise nach Italien nicht so einfach finanzieren könnten, denn der Teilnahme-Beitrag liege bei nur 50 Euro.

Info-Veranstaltung online am 18. Februar

„Es gibt nur sehr wenige Angebote im Kohrener Land, die Kinder und Jugendliche ins Gemeinwesen einbinden. Jugendbegegnung ist Beteiligung Heranwachsender an der Gestaltung ihres Ortes, ihrer Region“ , sagt Mascheck. Ihr Mann und sie werden die Gruppen begleiten. Ein digitalen Elternabend findet am 18. Februar, 18 Uhr, statt. Danach kann man sich anmelden. Den Link gibt es nach einer Mail an Mail an info@kulturgut-linda.org. Unterstützt wird das Projekt durch Fördermittel des Programms Erasmus+.

Von Ekkehard Schulreich