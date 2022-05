Frohburg/Kohren-Sahlis

Dass das italienische Montottone und Kohren-Sahlis per Vertrag ihre Partnerschaft besiegelten, 2023 liegt das ein Vierteljahrhundert zurück. Dafür, dass die Kontakte, die zuletzt stark unter den Pandemie-Einschränkungen litten, nicht abreißen, sorgte nach Ostern eine Gruppe 13- bis 15-Jähriger aus dem Kohrener Land, die zu einem Austausch in den mittelitalienischen Ort reisten. Was sie dort erlebten, zeigen sie in einem selbst gedrehten Film am 5. Mai in der Heimat.

Heranwachsende setzen Austausch der Eltern-Generation fort

„Das Wichtigste ist, Horizonte zu öffnen“, sagt Marc Mascheck vom Kulturgut Linda, der den Austausch gemeinsam mit dem auf internationale Jugendbegegnungen spezialisierten Verein Villa Leipzig organisierte. Für Europa sei es wichtig, dass gerade die jungen Leute einander kennenlernen.

Das trage mit Blick auf Montottone und Kohren-Sahlis nicht nur zur Sicherung der 1998 begründeten Partnerschaft bei, sondern sorge auch für einen Generationenwechsel. Zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Kohrener Land und zehn Jugendliche aus Montottone nahmen an diesem Austausch teil, der bereits 2020 geplant war, dann aber immer wieder hinausgeschoben werden musste.

Italiener kommen im August ins Kohrener Land

„Eine wundervolle Begegnung“, beschreibt Mascheck den Aufenthalt, bei dem Deutsche und Italiener Montottone und das Umland fünf Tage lang erkundeten und gemeinsam untergebracht waren. Der Dreh eines Films erwies sich als Brücke zwischen ihnen, den unterschiedlichen Lebenswelten und Kulturen. Am Tag vor der Rückreise vor den Eltern der italienischen Schüler und Montottones Bürgermeister Giovanni Carelli gezeigt, ist er am 5. Mai ab 19 Uhr im Haus der Begegnung in Kohren-Sahlis zu sehen.

Dann geht es nicht nur um Eindrücke und Erlebnisse, sondern auch um die Vorbereitung des Besuchs der Italiener im Kohrener Land in der letzten Woche der Sommerferien. Wohnen werden sie Ende August in der Evangelischen Heimvolkshochschule.

Bestärkt wird der Austausch nicht nur von der Gruppe Städtepartnerschaft um Konrad Steglich und Manfred Schott. Auch die Städte Frohburg und Montottone unterstützen die Begegnung. Beide sind an einem Bestand der internationalen Beziehungen interessiert. Die Jugendbegegnung wurde über das Erasmus+-Programm gefördert.

Link zum Film:https://kulturgut-linda.org/erasmusjugendbegegnung

Von Ekkehard Schulreich