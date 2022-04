Kohren-Sahlis: Grafiker und Bildhauer Jürgen Raiber als Ton-Künstler

Frohburg/Kohren-Sahlis

Wer im Töpfermuseum Kohren-Sahlis ausstellt, muss kein Keramiker sein. Künstlerische Bezüge aber zu jenem Handwerk, dem das Kohrener Land seit Jahrhunderten Heimstatt ist, darf man erwarten. Der Mölbiser Jürgen Raiber, als Bildhauer Mann des groben Holzes, des widerstrebenden Steins, Grafiker mit harschem Strich, dunkler Farben ist durchaus richtig an diesem Ort: „In gutem Ton“ heißt die Sonderschau, mit der das in Fachwerk behauste Museum am 9. April in seine neue Saison startet – aus triftigem Grund.

Charakter-Köpfe in Kabinett-Ausstellung

„Feuerriegel war vor Jahren schon eine Entdeckung für mich. Ich mag die Wärme, die ausgeht von seinen Figuren“, sagt Raiber, der Mitte der Neunzigerjahre plastisch zu arbeiten begann, vorzugsweise in Ton modellierte. Kurt Feuerriegel (1880 bis 1961), der zu den bedeutendsten Kunstkeramikern des 20. Jahrhunderts in Sachsen zählt, hatte Jahrzehnte früher dem schwächelnden Kunsthandwerk neue Impulse gegeben, war hier selbst zu einem Künstler von beeindruckender Vielseitigkeit gereift.

Das Figürliche ist es, was Raiber an dessen Werk fasziniert. Für die Ausstellung hat er „kleine, intime Kabinettstücke“ ausgewählt, hat dafür nicht nur in die Tiefen der Regale seines Mölbiser Hauses gegriffen, sondern auch in die Winkel seiner Werkstatt – um manches ans Licht zurückzuholen, das ihm selbst ein bisschen aus dem Blickfeld geraten war, da er sich längst anderem widmete. Porträts und Charakterköpfe sind zu sehen, manches farblich überarbeitet, neu arrangiert.

Sinnliche Alternative zu Grafischem

„Der Rückgriff auf diese frühen Arbeiten von mir hat auch für mich etwas von Entdeckung“, sagt der 64-Jährige. Ein Rückgriff, der eine Art von Selbstvergewisserung ist, für Bestätigung trotz und gerade des Vierteljahrhunderts künstlerischer Prägung, das seither verging. Mit Ton zu formen, empfand er damals als „eine Alternative zu den strengen grafischen Arbeiten, die ich bis dato gemacht hatte. Keramik hat etwas Sinnliches.“ Und etwas still Vergnügliches, das aus dem Zufälligen, dem Launenhaften erwächst, wenn einer seine Gedanken schweifen und sich selbst treiben lässt in schöpferischem Tun, also: Ton.

Wenig Öffentlichkeit in den Corona-Jahren

Die beiden zurückliegenden Jahre, von der Pandemie bestimmt, geprägt von Beschränkungen, beschnitten für Raiber die Möglichkeiten, auszustellen. Drei Ausstellungen immerhin 2020 in Grimma, Schaddelmühle und Prösitz, eine nur 2021 im Heimatmuseum Kitzscher gemeinsam mit seiner Frau Kristina. Im Hintergrund des stockenden Weltgetriebes aber sah Raiber sich kaum abgelenkt in seiner Werkstatt, Arbeiter am Holz, am Stein, mit Papieren, Materialien, Farben. Aufgewachsen in Nordhausen, hatte er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, später in Halle an der Burg ein Bildhauer-Studium angefügt. Schüler der Grafik-Klasse von Rolf Kurth und später Meisterschüler bei Werner Tübke, hatte er sich Mitte der Neunzigerjahre der Plastik zugewendet. Viele seiner Werke haben Platz gefunden im öffentlichen Raum, im von Kohle und Umbruch versehrten Leipziger Südraum, seiner Wahlheimat mit Reibungspotenzial. Wer das Landratsamt in Borna aufsucht, findet Skulpturales in Treppenhäusern. Im Museum für Bildende Künste Leipzig, im Dresdner Kupferstichkabinett, in Ringelnatz’ Geburtshaus in Wurzen, im Kulturhaus Böhlen und anderenorts setzte er Bildmarken.

Weitere Ausstellungen in Markkleeberg und Halle

Nicht nur in Kohren-Sahlis, auch im thüringischen Sondershausen und im Kunstverein in Halle, in Markkleeberg und in Leipzig will Jürgen Raiber sich in diesem Jahr zurückmelden. Während im Sondershäuser Schloss fünf Räume Weit- und Weltläufigkeit gestatten, konzentriert er sich im Töpfermuseum auf Kabinettstückchen in Ton. Eröffnet wird die Schau in Anwesenheit des Künstlers am 9. April, 15 Uhr. Sie ist bis 28. August zu sehen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Ekkehard Schulreich