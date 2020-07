Kohren-Sahlis: Kita-Sanierung kostet eine Million – niemand weiß, wo das Geld herkommen soll

Frohburg/Kohren-Sahlis

Zwölf Jahre nach Fertigstellung des „Turmspatzen“-Gebäudes in Kohren-Sahlis kostet eine General-Reparatur der Kindereinrichtung wohl fast so viel wie der Neubau damals: Woher das Geld kommen soll, um die schwerwiegenden Mängel zu beheben, ist Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) „ein absolutes Rätsel“. Inzwischen ist von rund einer Million Euro die Rede; gekostet hatte der Bau 1,26 Millionen Euro. Klar ist nur: Die aufwendige Sanierung des Daches wird ins Jahr 2021 verschoben. Damit wird Zeit gewonnen, um die Auslagerung der Einrichtung vorzubereiten - und um Geld aufzutreiben.

Mängel wurden schon nach ein paar Jahren sichtbar

Dieser sprichwörtliche Schlag ins Kontor geschah auf Raten: Noch in den letzten Jahren der Eigenständigkeit von Kohren-Sahlis wurden Mängel am 2008 übergebenen „Turmspatzen“-Haus immer deutlicher. Einen Prozess gegen den Planer verlor die Kommune, weil sie gerichtlich zu spät intervenierte. Die Klage wurde als verfristet abgewiesen. Frohburg musste das schwere Erbe übernehmen - und feststellen, dass die Schäden viel weitreichender sind.

Frohburg und die Ortsteile könnten leiden

„Seit 2018 wurden viele Kohrener Angelegenheiten aufgearbeitet. Obwohl in den Bereichen Schule, Straßenbau und Feuerwehr Pflöcke für Vorhaben der nächsten Jahre bereits gesetzt wurden, muss wohl nun zugunsten der Dachsanierung auf weitere Investitionen in den nächsten Jahren in Kohren-Sahlis verzichtet werden“, so Hiensch. Man werde einen Kredit aufnehmen müssen. Die Gefahr bestehe, dass „die Stadt- und Ortsteilentwicklung in ganz Frohburg“ leiden werde. Allerdings nimmt Hiensch den damaligen Kohrener Bürgermeister samt Stadtrat in Schutz: „Sie mussten sich auf die Kompetenz der damaligen Planer und Berater verlassen.“

Umzug während des Bauens erforderlich

Nach aktueller Schätzung kostet die Dachsanierung 750 000 Euro. Um sie zu stemmen, müssen die Mädchen und Jungen zumindest einen Teil des Gebäudes verlassen. Dass sie in den in der Grundschule untergebrachten Hort wechseln, sei das Kostengünstige und Einfachste, so der Bürgermeister. Die baulichen Veränderungen dort sollten so erfolgen, dass sie später durch den Hort nutzbar seien. Eine Container-Lösung sei teurer und scheide aus. Neben dem Dach geht es um Brandschutz-Mängel an beiden Gebäuden. Berücksichtige man, wenn man einmal baue, weitere vom Träger Johanniter- Unfallhilfe und von Eltern geäußerte Wünsche, komme man schnell auf Gesamtkosten von bis zu einer Million Euro.

Bürgermeister bittet um Hilfe bei der Geldbeschaffung

Die Finanzierung sei offen, so Hiensch. Einfach die Rücklagen anzugreifen, sei aber wenig praktikabel. Über die Verantwortung für das Dilemma müsse und werde man in den nächsten Sitzungen des Stadtrates sicher diskutieren. Das aber helfe kaum bei der Beantwortung der Kernfrage: Wer soll das bezahlen? Hiensch: „Ich bin für jede Unterstützung bei der Geldbeschaffung zur Finanzierung dankbar.“

Von Ekkehard Schulreich