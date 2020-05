Kohren-Sahlis: Prost mit Eierlikör auf 100 Lebensjahre

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ein großer Geburtstagswunsch wird mit Zeitverzug realisiert: Elli Seehase beging am 10. Mai in Kohren-Sahlis ihren 100. Geburtstag. Die Leipzigerin lebt hier in der Wohnstätte des DRK-Kreisverband Geithain. Corona-bedingt wurde am Sonntag im kleinsten Kreis mit dem Wohnbereich gefeiert. „Frau Seehase wünscht sich sehr, noch einmal in ihr altes Leipziger Viertel zu fahren“, sagt DRK-Sprecher Michael Hempel.

Diesen Wunsch erfülle man ihr gern durch das sich im Aufbau befindliche Angebot Freizeit – Kultur – Bildung. Mit dem Fahrdienst organisiere man demnächst den Ausflug in die angestammte Heimat der Jubilarin.

Von es