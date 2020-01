Kohren-Sahlis: Speiseraum der Grundschule ist fast fertig

Frohburg/Kohren-Sahlis

Der Umbau der Küche in der Grundschule Kohren-Sahlis und die Renovierung des Speiseraums wollte die Stadt Frohburg ursprünglich in den Herbstferien stemmen. Doch dann wurde deutlich, dass der Unterbau des Fußbodens in dem vor einem halben Jahrhundert errichteten Gebäude verschlissen ist. Die Arbeiten weiteten sich aus.

Der Speiseraum ist fertig. Quelle: Jens Paul Taubert

Jetzt sind sie auf der Zielgeraden – erst einmal, denn wohl in den nächsten zehn Jahren werde man, anders als gedacht, immer wieder in das Gebäude investieren müssen, so Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Man müsse neu Prioritäten setzen, was man wann in Angriff nehme.

Lesen Sie auch: Die Sanierung der Kohrener Grundschule dauert länger

Blick in die neue Küche. Quelle: Jens Paul Taubert

Von es