Kohren-Sahlis: Von Kirche zu Kirche – ein kulturgeschichtlicher Rundweg

Frohburg/Kohren-Sahlis

Um 1200, Anfang des 13. Jahrhunderts, 1518, 1848/1849: Diese Zahlen umreißen die Erbauungszeiten der Kirchen Altmörbitz, Kohren-Sahlis, Gnandstein und Rüdigsdorf. Die vier Gotteshäuser, die aufgrund ihrer Architektur, ihrer Geschichte, ihre Kunst- und Kulturschätze unverwechselbar sind, soll nun ein kulturgeschichtlicher Rundweg verbinden.

Recherche in den Archiven ist erfolgt

„Wir möchten die Besucher des Kohrener Landes zu Entdeckungen einladen“, sagt Dirk Mütze, Leiter der Evangelischen Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis. Im Blick haben er und die unterstützenden Kirchgemeinden vor allem die Familien und die Kindergruppen, die sich in seinem Haus aufhalten – darüber hinaus aber alle, die sich für diese Bauwerke interessieren. Die Schlüssel zu den Kirchen könnten in der zentral gelegenen Bildungseinrichtung deponiert werden.

Begleitheft soll Rundweg erklären

Die Corona-Monate habe er genutzt, um in Archiven zu recherchieren. Geplant seien nicht nur ein Begleitheft für unterwegs, sondern auch kirchenpädagogisches Material. Zudem sollen Schwerpunkte gesetzt werden: in Gnandstein das Thema Herrschaft und Kirche, in Altmörbitz Schöpfung, in Kohren-Sahlis Handwerk. Offen ist die Rolle der Rüdigsdorfer Christuskirche, eine der frühesten Bauten des Historismus: „Da sind wir noch am Überlegen.“

Wettbewerbs-Preisgeld hilft

Finanziert wird der kultur- und kirchengeschichtliche Rundweg maßgeblich mit jenen 10 000 Euro Preisgeld, die das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung den Initiatoren im vergangenen Jahr zuerkannte.

Von Ekkehard Schulreich