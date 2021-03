Kohren-Sahlis: Zertifikat macht Grünpflege teuer

Frohburg/Kohren-Sahlis

Alle Jahre wieder muss Frohburg Grünpflege und Winterdienst in den 2018 eingemeindeten Kohren-Sahliser Ortsteilen ausschreiben. So lange jedenfalls, bis diese Bauhof-Leistungen längerfristig in eine Hand gegeben werden können – was nur über eine für die Kommune kaum vorteilhafte europaweite Ausschreibung möglich ist. Der Stadtrat vergab die Grünpflege am Donnerstagabend etwas günstiger als kalkuliert an die seit 2020 hier aktive ST Grünbau GmbH Leipzig. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Diese 180 000 Euro sind deutlich mehr als das, was die Konkurrenz forderte. Aber die hat kein Zertifikat.

Qualitäts-Zertifikat hat seinen Preis

Das sind die Angebotspreise der beiden Firmen aus Chemnitz und Frohburg, die sich an der Ausschreibung ebenfalls beteiligten: 50 000 Euro und 104 000 Euro. Der Unterschied irritierte einige im Stadtrat. Das Zertifikat zu Qualitätsstandards habe die Stadt in der Ausschreibung explizit gefordert. Es habe nur durch ST Grünbau beigebracht werden können, erläuterte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). „Gegebenenfalls hätte man sich vor der Ausschreibung verständigen müssen“, erwiderte er Karsten Richter (CDU), der die Unbedingtheit des Zertifikates in Frage stellte. Aufgrund Personal-Knappheit und fortgeschrittener Zeit habe man kurzfristig handeln müssen, konnte auch den Verwaltungsausschuss nicht einbeziehen. Aber: Mit ST sei man nach Anlaufschwierigkeiten „eigentlich zufrieden“.

Kein triftiger Grund für Neuausschreibung

Die erheblichen Preisunterschiede müsse man analysieren, sagte Siegfried Runkwitz (Linke). Der Landwirt stieß sich vor allem an dem Kostenpunkt Schnittgut-Entsorgung, beziffert auf mehr als 100 000 Euro: „Andere bezahlen sogar Geld dafür, dass sie das kriegen“ – etwa Biostrom-Produzenten. Siegmund Mohaupt (CDU) missfiel, dass der Kohren-Sahliser Ortschaftsrat ungefragt blieb. Die Ausschreibung aufzuheben, wurde indes verworfen. Nicht nur, weil belastbare Gründe dafür fehlten. Bis zu einer Vergabe würden viele Frühlingswochen vergehen, in denen die Grünpflege unterbliebe. Deshalb stimmte der Stadtrat bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen mehrheitlich zu.

Straßenreinigung wird auch vergeben

Mit einer Enthaltung wurde außerdem die Straßenreinigung in Kohren-Sahlis vergeben, ebenfalls an ST Grünbau, Kostenpunkt 89 000 Euro. An dem Begriff Reinigung entzündete sich Widerspruch. Andreas Mertin (Linke) argwöhnte eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Ortsteilen, denn laut Straßenreinigungssatzung sei das Kehren vor der eigenen Haustür Bürgerpflicht. Das sei in Kohren-Sahlis nicht anders, stellte Wolfgang Hiensch klar: Gemeint sei das Reinigen öffentlicher Plätze, etwa des Montottoneplatzes.

Kohren-Sahlis zum Dritten: Aufgehoben wurde die Ausschreibung des Winterdienstes 2021/22. Der günstigste Angebotspreis liegt 23,5 Prozent über dem von der Kommunale kalkulierten.

Von Ekkehard Schulreich