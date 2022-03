Kohren-Sahlis bis Rüdigsdorf: Für Schulstraße Baustart und Firma festgelegt

Frohburg/Kohren-Sahlis

Von Ende April 2022 bis Ende April 2023 wird die Schulstraße, die von Kohren-Sahlis nach Rüdigsdorf führt, zur Baustelle. Der Landkreis Leipzig lässt die Fahrbahn der Kreisstraße auf knapp einem Kilometer Länge grundhaft ausbauen. Das Projekt stößt auch auf Bedenken.

Die Stadt Frohburg beteiligt sich mit dem Bau eines durchgehenden Fußweges. Sie installiert eine neue Beleuchtung und verlegt Leerrohre für eine spätere Breitband-Verkabelung. Für das Gesamtprojekt hat der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages am Mittwochabend den Auftrag vergeben. Den Zuschlag hat die Firma Arlt Bauunternehmen aus Frankenhain erhalten. Baustart soll der 25. April sein.

Kosten von mehr als zwei Millionen Euro

Der Ausbau dieser für die Einwohner der Ortschaft Kohren-Sahlis und die Grundschüler, aber auch für Ausflügler wichtigen Verbindung sollte schon vor Jahren erfolgen. Das Vorhaben scheiterte bisher daran, dass das Land Sachsen plötzlich keine Fördermittel dafür bereitstellte. Dass es jetzt doch noch Geld gibt – wenn auch in niedrigerer Förderquote, als ursprünglich beantragt und geplant –, liegt daran, dass der Abwasserzweckverband Wyhratal (AZV) mit im Boot ist. Er plant den Austausch von Entwässerungsleitungen.

Als Zuschuss vom Freistaat gibt es nun 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, womit die Förderung reichlich 920 000 Euro beträgt. Die Gesamtbausumme liegt bei 2,15 Millionen Euro. Der Großteil wird über den Landkreis finanziert. Zudem bringen Frohburg 423 000 Euro und der AZV 183 000 Euro (jeweils inklusive Fördergeld). Gebaut werden soll in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung. Geplantes Bauende ist der 28. April 2023.

Freizeitanbieter befürchten Probleme

Die Sperrung und die weiträumige Umleitung des Verkehrs bringen die Freizeitanbieter des Kohrener Landes in Not. Sie fürchten, dass Besucher nur schwer zu den Einrichtungen hinfinden. Sie fordern, die touristischen Sehenswürdigkeiten auf den Umleitungstafeln klar zu kennzeichnen.

Der Bauablauf solle so gestaltet werden, dass auf diese Belange möglichst Rücksicht genommen wird. Das gelte ganz besonders, wenn sich das Baugeschehen in den Kreuzungsbereich in Rüdigsdorf (Zufahrt zum Lindenvorwerk) sowie die Einmündung an der Gnandsteiner Straße (Verbindung zwischen Gnandstein und Kohrens Zentrum) erstreckt.

