Kohren-Sahlis gedenkt am Volkstrauertag: Friedenswillen gefordert

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ein Kranz ist am Volkstrauertag in Kohren-Sahlis am Gedenkstein für die Gefallenen beider Weltkriege und die Opfer von Gewalt niedergelegt worden. Einwohner versammelten sich deshalb auf Initiative der Kohrener Geschichtsfreunde an der Sankt-Gangolf-Kirche. Manfred Schott erinnerte in seiner kleinen Ansprache an die wechselvolle Geschichte dieses Gedenktages.

Nach Erstem Weltkrieg eingeführt

„1922 wurde auf Initiative des Verbandes Deutsche Kriegsgräberfürsorge die erste derartige Veranstaltung durchgeführt und war den gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges gewidmet“, sagte der frühere Vize-Bürgermeister.

„Die Nationalsozialisten nannten diesen Tag Heldengedenktag. Sie nutzten ihn als Propagandaobjekt für das Erreichen ihrer unmenschlichen Ziele. In der DDR-Zeit wurde er Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg genannt.“ Auch diese Auslegung sei dem Grundanliegen dieses Tages nicht gerecht geworden.

Mahnung zu Verständigung und Versöhnung

„Angesichts unzähliger Toter und Opfer mahnt er uns zu Verständigung, Versöhnung und zum Friedenswillen in allen Situationen. In diesem Sinne gedenken wir der Toten der Kriege und der Opfer der Gewalt“, so Manfred Schott.

Am Denkmal an der Kohrener Kirche ist ein Kranz niedergelegt worden. Quelle: privat

Von LVZ