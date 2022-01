Kohren-Sahlis soll mithilfe der Städtebau-Förderung aufblühen – das Konzept

Frohburg/Kohren-Sahlis

Das Rathaus von Kohren-Sahlis steht leer. An vielen historischen Fassaden beiderseits des Marktes mit dem Töpferbrunnen als Wahrzeichen haben die Jahrzehnte Spuren hinterlassen. Die Silhouette prägende Bauten wie das ehemalige Amtsgericht und die beiden Schulgebäude am Hang bedürfen der Sanierung. Möglich machen soll das und viele andere private Investitionen ein neues Förderprogramm für Städtebau.

Auf seiner Sondersitzung am Dienstagabend stellte der Frohburger Stadtrat die Weichen dafür, dass – wenn die Kohrener Kernstadt tatsächlich aufgenommen wird – in den nächsten zehn Jahren rund elf Millionen Euro Förder- und Eigenmittel in ganz verschiedene Vorhaben verbaut werden können.

Keine Ausgleichsbeiträge fällig

„Wert gelegt wird ausdrücklich nicht nur auf kommunale Gebäude, sondern auch auf private“, sagte Siegmund Mohaupt (CDU), zugleich Ortsvorsteher von Kohren-Sahlis und bis zur Eingliederung der Töpferstadt 2018 letzter Bürgermeister. Die Schwerpunkte, wo Investitionen dringend geboten sind, habe man erfasst. Dank dieses neuen Programms könne gelingen, das aufzuarbeiten, was im Rahmen der früheren Stadtsanierung mangels Geld nicht habe gestemmt werden können.

Da aber ungeachtet des damals unbefriedigenden Effekts alle Grundstückseigentümer des Sanierungsgebietes zur Zahlung eines Ausgleichs herangezogen wurden, wollte Mohaupt wissen: „Gibt es auch jetzt eine solche Pflicht zur Rückzahlung? Dann sollte man das kommunizieren.“

Hoher Leerstand, viele Baudenkmale

Die gibt es nicht, sagte Jens Haudel, Projektleiter der Firma Kommunalentwicklung Mitteldeutschland (KEM), die für die Kommune das Konzept erstellte. „Wir haben darauf geachtet, dass genau das nicht passiert. Es werden keine Ausgleichsbeiträge auf die Eigentümer zukommen.“

In den vergangenen Wochen habe man die Situation in Kohren analysiert, habe mit Eigentümern, Ortschaftsrat, Tourismusverein gesprochen. Fazit: „Bei drei Vierteln der Gebäude gibt es durchaus Sanierungsbedarf.“ Mit 20 Prozent und mehr sei der Leerstand bei Wohnungen und Gewerberäumen gleichermaßen sehr hoch. Außerdem stünden viele Gebäude unter Denkmalschutz, weil sie einen großen Erhaltungswert hätten, so Haudel: „Hier sehe ich den größten Handlungsbedarf.“

Nach Entscheid gibt es eine Versammlung

Das Konzept unter dem selbstredenden Titel „Kohren – Stadtkern erhalten und wiederbeleben“ listet zahlreiche mögliche Vorhaben auf, öffentliche und – bisher nur einige – private. Sie konzentrieren sich um den Markt, um den Bahnhof mit dem sich anschließenden Schmuckplatz, auf den Töpferplatz und auf die Pestalozzistraße mit den Schulgebäuden und dem einstigen Hospital. Die Förderung soll aber nicht nur in die Erneuerung von Gebäuden fließen, sondern beispielsweise auch für den Fußweg in der Friedensstraße verwendet werden und für einen Weg, der die Karl-Marx-Straße entlang des Rattebachs mit dem Markt verbindet.

Sobald feststeht, dass Kohren in das Programm aufgenommen ist, gebe es eine öffentliche Veranstaltung, „auf der wir das Ganze den Grundstückseigentümern nahelegen“, so Jens Haudel. Dann bestehe die Möglichkeit für Interessenten, Projekte vorzubereiten und sich um Gelder aus diesem Programm zu bewerben. Unter Zeitdruck stehe keiner, denn die Förderung sei für ein Jahrzehnt angelegt.

Rathaus-Schicksal wird nicht vorgegriffen

„Wollen wir das Kohrener Rathaus nun doch verkaufen, sodass es ein Privater saniert?“, fragte Siegfried Runkwitz (Die Linke) mit Blick auf die Projekte-Liste. Bauamtsleiterin Anke Vogel winkte ab: „Wir wollen dem keineswegs vorgreifen.“ Der Stadtrat hatte den Grundsatzbeschluss über den Verkauf des kommunal nicht mehr benötigten, für die Kohrener Identität gleichwohl wichtigen Gebäudes im Frühsommer vertagt.

Vogel sagte mit Verweis auf den Investitionsrahmen von rund elf Millionen Euro: „Wir haben genau geschaut, was wir innerhalb der zehn Jahre auch mit unseren Eigenmitteln leisten können.“ Bund und Land zahlen gemeinsam 3,75 Millionen Euro in den Topf ein, die Stadt Frohburg weitere 1,85 Millionen Euro, sodass rund 5,6 Millionen Euro reine Förderung abrufbar wären.

Mit dem Bescheid über Aufnahme oder Nichtaufnahme der Kernstadt Kohren in die Städtebauförderung wird für August oder September gerechnet. Bei einer positiven Entscheidung wären, so Haudel, „ab diesem Zeitpunkt Maßnahmen förderfähig“. Allerdings sollten sie, beantwortete er die Frage eines Einwohners, mindestens zwei Gewerke umfassen, Fensterbau und Fassadensanierung zum Beispiel.

