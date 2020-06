Kohren: So will ein Gnadsteiner selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen

Frohburg/Kohren-Sahlis

Ein Generationswechsel steht an im Gebäude des alten Kohren-Sahliser Kindergartens: Jörn Ahrens aus Gnandstein hat das seit Jahren ungenutzte Gebäude von der Kommune erworben. Er möchte es in ein Haus für betreutes Wohnen verwandeln. Der Kaufvertrag, dem der Frohburger Stadtrat kürzlich zustimmte, sieht vor, dass er das Gebäude binnen eines halben Jahrzehnts umbaut und saniert. Die Investitionssumme ist auf eine dreiviertel Million Euro veranschlagt.

Gemeinschaft und lebendiges Umfeld sind wichtig

„Das Haus ist gut gelegen. Der Arzt ist daneben, die Apotheke nicht weit. In Kohren gibt es Einkaufsmöglichkeiten, das passt alles.“ – Jörg Ahrens weiß, worauf jene Wert legen, die im Alter hier einziehen werden. Die noch mobil sind, aber vorbauen möchten, und denen die Sicherheit wichtig ist, bei Bedarf Betreuung zu erhalten - in den vertrauten eigenen vier Wänden. „Gerade auf dem Land wohnen viele in einem kleinen Haus. Dort wollen sie leben, so lange es geht. Den Platz in einem großen Heim empfinden sie oft nicht als Alternative“, sagt der 42-Jährige, der seit zwei Jahrzehnten in der Alten- und Intensivpflege tätig ist und der wie seine Frau deshalb zwischen Sachsen und Baden-Württemberg pendelt. Berufe, die gefragt seien, denen die Gesellschaft aber meist immer noch jene Anerkennung versage, die ihnen gebühre.

Bei Bedarf wird Pflegedienst hinzu gezogen

Ahrens möchte eine Alternative zu üblichen, großen Pflegeheimen schaffen, hat sich im Kohrener Land und darüber hinaus nach in Frage kommenden Objekten umgeschaut - und beim alten Kindergarten ja gesagt. Ein halbes Dutzend Wohnungen, die genaue Zahl steht noch nicht fest, soll darin Platz haben, barrierefrei, in sich abgeschlossen. Mit Räumen, um einander zu begegnen. Und mit der Möglichkeit, dass ein externer Pflegedienst, wenn es nötig ist, Leistungen übernimmt. „Gerade in Corona-Zeiten sollte man gemerkt haben, dass es wenig Sinn hat, immer neue große Einheiten zu bauen“, sagt Ahrens. Es gehe um mehr menschliche Nähe - gerade auch dann, wenn man räumlich auf Abstände achten müsse.

Planungen werden jetzt konkret

Ahrens, der im Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark seine Ausbildung machte, liebt seinen Beruf bei aller Schwere. „Du musst mit Herzblut dabei sein“, sagt er, der mit seiner Familie in das Häuschen des Großvaters zog, mit Blick auf den Bergfried der Gnandsteiner Burg. Jetzt in Kohren-Sahlis ein Projekt umzusetzen, dass seinem Verständnis von Leben im Alter und Pflege entspricht, reizt ihn. „Die Stadt hat mir fünf Jahre eingeräumt, die Pläne umzusetzen. Ich hoffe, dass es schneller geht“, sagt er. Der Planer sitze inzwischen dran.

Von Ekkehard Schulreich