Kohren: Sorgt die Post für Leben im Rathaus?

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Deutsche Post zieht sich Ende August aus Kohren-Sahlis zurück. Dann schließt die Filiale, die in der Kaufhalle des Konsums am Bahnhof untergebracht ist. Dieser Schritt stößt in der Töpferstadt auf Kritik. Weil sich der gelbe Logistiker nach eigener Angabe ein anderes Dach für einen DHL-Shop sucht, rückt das Kohrener Rathaus wieder in den Blick. Seit der Eingliederung nach Frohburg 2018 ist das Haus abgesehen von der Sparkasse im Erdgeschoss weitgehend verwaist.

Mascheck: Bistro, Büros, Post

Das zu ändern, liege im unbedingten Interesse der Menschen vor Ort, ist Franziska Mascheck überzeugt. „Zu Recht wollen die Kohrener ihr Rathaus nicht verkaufen. Doch um das Gebäude und die Stadt insgesamt zu entwickeln, braucht ein Ideen und vor allem ein Netzwerk“, sagt die SPD-Stadträtin und Direktkandidatin für den Bundestag. Es brauche zudem eine aufgeschlossenere Kommune „als treibende Kraft“ und Fördermittel, um Konzepte umzusetzen. Ihr Vorschlag für eine Wiederbelebung des Gebäudes, vor dessen Tür sich seit 90 Jahren ein Kohrener Wahrzeichen, der Töpferbrunnen von Kurt Feuerriegel, befindet: ein inklusives Bistro, eine Anlaufstelle für Touristen, Räume für die Post, für Begegnungen und Veranstaltungen und für junge Bürogemeinschaften – neudeutsch Coworking Spaces -, in den Obergeschossen Ferienwohnungen. „Urlaub, Post und Bemmchen“ hat sie ihr Papier überschrieben. Die Gastronomie könnte von Menschen der DRK-Wohnstätte betrieben und von regionalen Erzeugern beliefert werden.

Noch ist die Post im Konsum in Kohren offen, doch Ende August soll Schluss sein. Quelle: Jens Paul Taubert

Ruf: Marktplatz muss wieder ausstrahlen

„Wir sind dankbar für solche Initiativen“, sagt Peter Ruf vom Vorstand des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land und engagiert in der lokalen Arbeitsgruppe Tourismus. „Unser Marktplatz ist viel zu schön, als ihn in einem Dornröschenschlaf zu belassen“, sagt er. Die öffentliche Nutzung des Rathauses sei elementar. „Wir halten ein Stadtentwicklungskonzept für Kohren-Sahlis für unverzichtbar.“

Mohaupt: Geld wird knapper

„Es tut mir in der Seele weh, dass so wenig los ist auf unserem Markt“, sagt Siegmund Mohaupt, Ortsvorsteher und letzter Bürgermeister. Der Ortschaftsrat hatte sich dafür eingesetzt, dass Frohburg den Verkauf des Rathauses vertagt. Man müsse ermitteln, was baulich am Gebäude zu tun sei, und Nutzungsideen zusammentragen. Der Tourismus werde eine wichtige Rolle spielen, die Vereine brauchten eine Heimstatt. Wohnungen könnten Mittel erwirtschaften helfen. „Klar ist aber, Frohburg wird in den nächsten Jahren mit ganz wenig Geld auskommen müssen. Die Realität wird uns immer wieder einholen.“

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frohburg hilft bei der Suche

Ob und wo die Deutsche Post an anderer Stelle in Kohren-Sahlis tatsächlich noch einmal aktiv wird, ist nach den Worten von Pressesprecher Mattias Persson offen. „Wir freuen uns, dass uns die Stadt bei der Suche nach einem geeigneten Partner hilft“, sagt er. Doch selbst wenn man den gefunden habe, brauche es Zeit, ehe der diesen Service anbieten könne. „Angesichts der überschaubaren Anzahl von Einzelhandelsgeschäften und Gewerbetreibenden in Kohren-Sahlis könnte die Suche nicht einfach sein“, bestätigt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW): „Wir bleiben aber optimistisch.“ Den Grundsatzbeschluss, das Rathaus zu verkaufen, hatte Hiensch Ende Mai von der Tagesordnung des Stadtrates genommen. Er hatte schon vor Monaten dafür plädiert, ungenutzte kommunale Grundstück zu veräußern – weniger um Geld in die Stadtkasse zu spülen, vielmehr um private Investitionen und städtebauliche Entwicklungen möglich zu machen.

Von Ekkehard Schulreich