Frohburg/Kohren-Sahlis

Das Haus am Töpferplatz, das bis vor kurzem die Kohren-Sahliser Stadtbibliothek beherbergte, soll wieder ein Ort der Literatur werden. Das plant der Leipziger Antiquar und Kunsthändler Martin Koenitz, der das Gebäude jetzt von der Stadt Frohburg erwirbt. Er möchte ein „Antiquariat Leseland DDR“ einrichten. Es nimmt Bezug zu dem DDR-Museum, das er in der ehemaligen Kohrener Grundschule eröffnen möchte. Diese Immobilie wird Koenitz per Erbbaupacht von der Kirche übernehmen. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf der ehemaligen Bücherei und der Grundstücksauseinandersetzung um die Schule - das Organistenlehen und das Cantorlehen zu Kohren - einhellig zu.

Blick auf das Gebäude-Konglomerat der alten Grundschule. Quelle: Jens Paul Taubert/LVZ-Archiv

Museums-Landschaft wird ergänzt

„Herr Koenitz hat ein Konzept vorgelegt, das nach unserer Meinung gut passt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Es habe ursprünglich zwei Interessenten für die einstige Bibliothek gegeben, allerdings reichte nur der Leipziger einen Kaufantrag ein. Der Käufer habe sein Leseland-Konzept bereits mit den Kohrener Museen abgestimmt. Er sehe erhebliche Synergieeffekte für die Ausstrahlung aller Einrichtungen und stelle die kleine Hofscheune gern für museumspädagogische Projekte zur Verfügung.

Dankbarkeit äußerte Hiensch mit Blick auf die alte Schule. Die Klärung der komplizierten Eigentumsfragen mit der Kirche habe gut funktioniert. „Die Kirche wird das Eigentum an allem erwerben und Herrn Koenitz in Erbaubaupacht geben. Die Landeskirche hat dieser Vorlage bereits zugestimmt“, sagte er. An Martin Koenitz, der die Sitzung verfolgte, gerichtet, sagte Hiensch: „Jetzt gucken wir alle auf Sie.“

Galerist Kornitz: Ich lege los

Der nahm den Ball auf, machte der Kommune ein Kompliment für die gute Zusammenarbeit. „Ich freue mich auf Kohren und lege sofort los.“ Der 52-Jährige, der seit Jahren DDR-Relikte sammelt, um sie als Kulturzeugnisse zu bewahren, will mit der geplanten Schau weder verklärender Ostalgie noch politisch konnotierter Be- und Verurteilung das Feld überlassen: „Ich würde richtig Wohnungen nachstellen. Da kann man sich aufs Sofa setzen, ein Buch aus der Schrankwand greifen. So wird intensives Erleben möglich“, hatte er schon im Vorfeld der LVZ gesagt. Daran halte er fest. Vorbereitungen seien bereits im Gange, so die erste Einlagerung von Museumsgut.

Koenitz bat die Stadt, gemeinsam nach einem neuen Domizil für die im Haus probenden Tänzerinnen zu suchen, und sprach die Parkplatz-Problematik in der dicht bebauten Kernstadt an. Hiensch sagte Unterstützung zu: „Das sollte uns Anlass sein, ein Parkplatz-Konzept für Kohren zu entwickeln.“

Von Ekkehard Schulreich